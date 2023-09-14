7 секретов великих полотен, раскрытых при помощи новейших технологий

Мы восхищаемся шедеврами да Винчи, Рембрандта, Гойи и Караваджо, преодолеваем тысячи километров, чтобы полюбоваться оригиналами, фотографируем эти картины камерами смартфонов, сжимаем их в малюсенькие квадратики и вставляем в снапчаты или селфи. Но технологии также могут помочь раскрыть секреты, лежащие под поверхностью картины.
При помощи передовых достижений науки и цифрового моделирования, современные ученые и искусствоведы могут, не разрушая краски, исследовать картины, узнавая нечто новое о жизни мастера и процессе его работы.
Технологии помогают нам увидеть таящиеся под слоями краски истинные чувства художника и даже замаскированные шутки. В этой статье мы собрали семь удивительных находок, прежде скрытых от мира и истории, и обнаруженных при помощи новых технологий.
Дама с горностаем
Работа Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» была дважды переделана, прежде, чем обрести свой окончательный вид. Согласно BBC news, французский инженер Паскаль Котте обнаружил, что да Винчи изменил положение предплечья дамы и добавил символического горностая только в третьей версии картины.
Используя «метод усиления слоёв», технику, разработанную им и его командой, Котте освещал картину интенсивным светом и фиксировал отражения при помощи многолинзовой камеры.
«Метод усиления слоев дает нам возможность очистить картину, как луковицу, удалив поверхность, увидеть, что происходит внутри и между слоями краски», — объяснил Котте. Результат? Выяснилось, что картины великого да Винчи порой нуждались в доработке.
Старый человек в военном костюме
При помощи макро-рентгеновского флюоресцентного анализа под 380-летней картиной Рембрандта «Старый человек в военном костюме» был обнаружен портрет женщины. Ранее использовавшийся метод инфракрасного излучения не был достаточно силен, чтобы выявить нижележащие слои. Ученые объяснили это тем, что Рембрандт использовал одни и те же краски для нижней «скрытой» картины и для окончательной.
Жертвоприношение Весте
Подпись Гойи на картине «Жертвоприношение Весте» была обнаружена при помощи терагерцового излучения. Хотя 240-летняя картина не имела подлинного документального подтверждения авторства, она стала поворотной точкой в творчестве Гойи.
В мае 2013 года ученые Университета Барселоны изучили отражение терагерцовых волн от картины и обнаружили столетиями скрытую подпись между слоями краски в нижнем правом углу.
Вакх
При помощи инфракрасного излучения ученые обнаружили крошечный автопортрет Караваджо на его картине «Вакх». В 1922 г. появилась версия, что под картиной скрыта еще одна картина. В то время решили, что это результат плохой реставрации, и в связи с недостаточно развитыми технологиями обсуждение сошло на нет.
Однако интерес был посеян, и недавно ученые смогли использовать инфракрасную рефлектографию, чтобы открыть миниатюрный автопортрет Караваджо на графине с вином. Мы уже ждем трейлера к фильму «Дорогая, я уменьшил мастера барокко!».
Микропозиционный стенд
Этот новый стенд, разработанный Исследовательским советом инженерных и физических наук, получает снимки картин в высоком разрешении, предоставляя возможность детально изучить технику художников и датировать работы с высокой точностью. Микропозиционный стенд открывает широкие возможности для гиперспектрального анализа и других видов исследований.
Синяя комната
При помощи инфракрасного излучения исследователи получили изображение бородатого мужчины в галстуке-бабочке, скрытое под картиной Пабло Пикассо 1901 года, «Синяя комната».
Рентгеновский анализ в 1990-х сначала позволил получить нечеткое изображение, спрятанное под мутной поверхностью. С 2008 года Патриция Фаверо, сотрудник Собрания Филипс, анализировала картину при помощи инфракрасного излучения.
Не так давно она обнародовала наиболее четкий вариант. Теперь, используя флюоресцентную спектроскопию, команда трудится над уточнением состава красок, чтобы восстановить скрытую картину в полном цвете.
Лоскут травы
В 2008 исследовательская команда Дельфийского Университета Технологий обнаружила таинственный портрет женщины, скрытый в картине Ван Гога «Лоскут травы». Эта находка подтвердила подозрения многих искусствоведов о том, что что-то кроется под «Лоскутом травы». Используя рентгенофлюоресцентный анализ, выявляющий химический состав пигмента, исследователи смогли точно определить, что за портрет таится внутри.
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