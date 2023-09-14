7 секретов великих полотен, раскрытых при помощи новейших технологий

Мы восхищаемся шедеврами да Винчи, Рембрандта, Гойи и Караваджо, преодолеваем тысячи километров, чтобы полюбоваться оригиналами, фотографируем эти картины камерами смартфонов, сжимаем их в малюсенькие квадратики и вставляем в снапчаты или селфи. Но технологии также могут помочь раскрыть секреты, лежащие под поверхностью картины.







При помощи передовых достижений науки и цифрового моделирования, современные ученые и искусствоведы могут, не разрушая краски, исследовать картины, узнавая нечто новое о жизни мастера и процессе его работы.



Технологии помогают нам увидеть таящиеся под слоями краски истинные чувства художника и даже замаскированные шутки. В этой статье мы собрали семь удивительных находок, прежде скрытых от мира и истории, и обнаруженных при помощи новых технологий.



Дама с горностаем

Старый человек в военном костюме

Жертвоприношение Весте

Вакх

Микропозиционный стенд

Синяя комната

Лоскут травы