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Можно ли есть вареное яйцо, если на ободке желтка появилась зеленая пленка


Можно ли есть вареное яйцо, если на ободке желтка появилась зеленая пленка

Каждый, кто варил яйца, хотя бы раз сталкивался со странным явлением: на золотистой поверхности вкуснейшего яичного желтка образуется какая-то склизкая серо-зеленая пленка. Выглядит она, мягко говоря, не слишком привлекательно. Тем не менее, на протяжении лет люди не сильно задумывались над ответом на вопрос о том, а можно ли вообще эту пленку употреблять в пищу. Чтобы разобраться в этом, с начала придется узнать, чем же она является.

Пленка образуется не всегда. |Фото: ya.ru.

Пленка образуется не всегда. |Фото: ya.ru.

 

Серо-зеленая пленка на яйцах появляется далеко не всегда. С точки зрения технологии приготовления появление налета на желтке – это такое же нарушение правил готовки, как и когда яйца получаются почти не чистящимися. Почему налет образуется? На самом деле все достаточно просто. Виновником появления загадочной субстанции становятся химические реакции, протекающие под скорлупой в процессе варки.
Ничего страшного в пленке нет. |Фото: fitboom.net

Ничего страшного в пленке нет. |Фото: fitboom.net

 

Многие наверняка слышали о том, что куриные яйца – это видные поставщики железа в человеческий организм. Помимо железа в яйцах также содержится в большом количестве такие вещества как водород и сера. Собственно, все перечисленное в процессе варки и вступает в химическую реакцию: сероводород активно реагирует с железом из-за чего образуется сульфид железа.
Кстати, именно из-за высокого содержания сероводорода яйца так воняют, когда протухнут.




Всему виной железо. |Фото: wallhere.com

Всему виной железо. |Фото: wallhere.com

 

Собственно серо-сине-зеленая или серо-зеленая пленка на поверхности ячного желтка – это и есть скопившийся в виде пленки сульфид железа. Представляет ли он какую-либо опасность для человека? Нет, не представляет. Такие яйца можно смело есть, так как самое страшное, что с ними случилось – это порча внешнего вида. Если бы пленка не вылезла на поверхность в процессе варки, то все тот же сульфид железа человек все равно бы употребил, просто вместе с мякотью продукта.
Не варите больше 8 минут, если не хотите с пленкой. ¦Фото: mrfilin.com.

Не варите больше 8 минут, если не хотите с пленкой. ¦Фото: mrfilin.com.

 

В кулинарии считается, что варить яйца с пленкой – это нарушение технологии. Все потому, что портится внешний вид желтков. Однако, нарушение это не опасное и не принципиальное. Чего уж там, даже на вкусовые качества вылезший на поверхность сульфид железа серьезным образом повлиять не может. Если же пленка вызывает у вас омерзение, то нужно стараться не допускать варки яиц больше 9-10 минут. Формирование пленки из сульфида начинается именно в это время.

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Можно ли есть вареное яйцо, если на ободке желтка появилась зеленая пленка

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Можно ли есть вареное яйцо, если на ободке желтка появилась зеленая пленкаПодписаться на мой Instagram
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