С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир сергеев
    с мячом в атакуПочему в боях пех...
  • Валерьян Смогловский
    Это. Говорит. О. Том. Что. У. Плохо. Работает. Полит. Просвет. Работа. В. Международном. Масштабе. То есть. Ничего. Н...Распространенные ...
  • Алекс Сэм
    Представьте, грохнуться на полном ходу в металлических доспехах на землю с высоты лошади, как быстро ты поднимешься? ...Почему в боях пех...

Стройматериал, ради которого сжигали дома: 5 занятных фактов из истории гвоздей



Строительство - процесс очень кропотливый и сложный. Но главное ответственный, ведь одна маленькая, неправильно применённая деталь при возведении чего-либо может стать причиной больших проблем. Среди этой важной мелочёвки своё место занимают и гвозди, без которых на большинстве стройплощадок всё ещё не обходятся. А их история, оказывается, имеет немало интересных страниц.

1. О появлении гвоздей


Гвоздь из глины, изготовленный шумерами. /Фото: pikabu.ru

Гвоздь из глины, изготовленный шумерами. /Фото: pikabu.ru

 

Справедливости ради, речь идёт, скорее, о применении технологии, по которой гвозди работают как скрепляющая деталь. Впервые подобные прототипы, найденные у природы, использовали ещё первобытные люди. Например, предтечей гвоздю могла быть рыбная кость, крепкий шип растения или удачно отколотая щепка дерева.

2. О появлении металлических гвоздей


Оказывается, металлические гвоздики появились не одну тысячу лет назад. /Фото: tze1.ru

Оказывается, металлические гвоздики появились не одну тысячу лет назад. /Фото: tze1.ru


Учитывая, насколько полезны такие детали во время строительства или ремонта, нет ничего удивительного, что они быстро развились до наличия собственного производства. Согласно выводам историков, первые металлические гвозди человечество стало изготавливать в бронзовый век, тогда они отливались либо выковывались.
Так, археологи отметили широкое применение гвоздей в древнеегипетских объектах больше 5,5 тысяч лет назад. И, что самое интересное - с того момента их конструкция особых изменений не претерпела.

3. О гвоздях на похоронах


Гвозди-талисманы сопровождали древних людей и после смерти. /Фото: britishmuseum.org

Гвозди-талисманы сопровождали древних людей и после смерти. /Фото: britishmuseum.org

 

В античной истории с гвоздями связана интересная тенденция: археологи в своё время немало удивлялись, почему в крематориях Древней Греции и Римской империи частенько находили гвоздики, иногда - с выгравированными на них символами. Причин оказалось две: во-первых, во время похорон использовались гвозди для телег, ставших катафалками. А во-вторых, у античных людей был распространён талисман в виде магического гвоздя: он был довольно длинным, до 20 сантиметров, и вот на них как раз наносились различные заговоры и заклинания. Их обычно и хоронили вместе с владельцами.

4. Об эволюции гвоздей


Кованые гвозди времён Российской империи. /Фото: wikipedia.org

Кованые гвозди времён Российской империи. /Фото: wikipedia.org

 

Очень долго время, вплоть до середины позапрошлого столетия, самыми распространёнными были кованые гвозди, которые делали кузницы. Позднее появилась технология отрезного гвоздя, однако для него также использовали полоску кованного железа.
А вот знакомые современному человеку крепления из металлической проволоки появились меньше двухсот лет назад, быстро вытеснив кованые варианты, производство которых было сложнее и дороже.

5. О сжигании домов ради гвоздей


Дома порой сжигали, просто чтобы достать гвозди. /Фото: becominglexington.com

Дома порой сжигали, просто чтобы достать гвозди. /Фото: becominglexington.com

 

Столь странная практика для нашего времени была абсолютной нормой для колониальной Америки. А дело было в том, что добиралось туда не так уж и много гвоздей, которые к тому же ещё и стоили немало. Поэтому когда люди переезжали на новое место, старый дом могли сжечь, чтобы забрать дорогие и малодоступные крепления для использования при строительстве нового дома. Практика стала угасать только к началу 1800-х годов, когда в США массово стали внедрять машинное производство гвоздей.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
континент америка
наверх