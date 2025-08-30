10 городов и районов из разных уголков мира, где плотность населения просто пугает

Стоя в пробке или переполненном общественном транспорте, каждый из нас думает, что живет в самом густонаселенном городе мира. Как оказалось, даже Москва не является лидером по численности населения (в мировом масштабе), не говоря о других населенных пунктах России. На нашей планете есть как минимум 10 городов, районов и островов, где плотность жителей просто ужасает.
1. Остров Ап Лэй Чау (66,755 тыс. человек на кв. км, Гонконг)
Остров Ap Lei Chau – занимает третье место по численности населения среди островов в мире. | Фото: bannedbook.org.
Остров Абердин, по сути, спальный район Гонконга. | Фото shutterstock.com.
Небольшой островок Ап Лэй Чау (Ap Lei Chau, он же остров Абердин), относящийся к административному центру Гонконг, расположенный между гаванью Абердина и проливом Абердин, находится на третьем месте среди самых густонаселенных островов планеты. На площади 1,3 кв. километра проживает 86 782 человек (данные переписи 2007 г.). Остров разделен на жилые поместья (Лей Тунг Эстейт, Ап Лей Чау Мэйн Стрит, Южные горизонты и Ап Лей Чау Усадьба), в каждой из которых имеются лишь высотки, где и проживает невероятное количество людей – 66,755 тыс. человек на кв. км.
Из главных достопримечательностей острова (и единственных) стоит отметить Храм Шуй Юэт (более известный как Храм Квун-Юм) и большой промышленный комплекс. Был еще и полицейский участок, который нарушал энергетику храма, поэтому его снесли.
2. Район Тондо в Маниле (69,375 тыс. человек на кв. км, Филиппины)
Район Тондо – самый густонаселенный район Манилы (Филиппины).
Тондо — это самый большой по площади и численности населения из шестнадцати округов Манилы.на площади всего 9,10 кв. км. Если бы этот округ объявил сегодня о независимости, то Тондо занимал бы 13 место в мире по численности населения, с плотностью проживания 69,375 тыс. человек на кв. км.
В районе Тондо, по большей части, находятся трущобы и живут маргинальные группы населения (Манила, Филиппины). | Фото: channelnewsasia.com.
Примечательно: В Тондо расположены крупнейшие порты страны, северная гавань Манилы и Международный контейнерный терминал. А главной архитектурной достопримечательностью является церковь Святейшего Младенца Иисуса, построенная в неоклассическом стиле. Эта святыня притягивает паломников со всех Филиппин, поэтому считается одной из самых посещаемых церквей страны.
3. Искусственный остров Санта-Крус в Карибском море (предположительно 90 тыс. человек на 1 кв. км, Колумбия)
Santa Cruz del Islote – один из самых густонаселенных островов на планете (Колумбия). | Фото: sun-island.com.ua.
Ну совсем уж крошечный остров в Карибском море заселили колумбийцы. Несмотря на то, что страна не такая уж маленькая на площади 0,01 кв. км поселилось сразу от 500 до 1200 человек. Данные о количестве населения настолько разнятся, что диву даешься, как на таком миниатюрном пятачке суши не могут сосчитать людей, ведь это не мегаполис или трущобы, в конце концов. Но как бы там ни было, искусственный остров Санта-Крус (Santa Cruz del Islote) считается одним из самых густонаселенных островных территорий мира (2-е место). Если ориентироваться на последнюю цифру, появившуюся в 2018 г. (900 жителей), считая по общепринятой формуле, на 1 кв. км приходится 90 тыс. человек.
4. Трущобы Кибера в Найроби (возможно 108 тыс. человек на 1 кв. км, Кения)
Трущобы Кибера – располагается всего в 5 километрах от центра столицы Кении (Найроби).
В трущобах Кибера не один десяток лет полмиллиона людей живет без электричества и водопровода (Найроби, Кения). | Фото: uritsk.livejournal.com.
В самом большом городе Восточной Африке, в Найроби, точнее сказать в его пригороде, расположены самые большие трущобы на всем африканском континенте – район Кибера. Эта часть пригорода столицы Кении уже давно является местом сбора не только местных племен, оставшиеся без земель, но и других жителей страны, устремляющихся в мегаполис на поиски лучшей жизни. Поскольку этот район не является административной единицей в цивилизованном понимании этого слова, то точное количество жителей определить невозможно. В разных источниках эта цифра колеблется от 170 тыс. (по официальным данным на 2009 г.) и заканчивая 2 млн. человек. Ближе к истине считается цифра 250 тыс. и это, на площади 2,3 – 2,5 кв. км.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что достопримечательностей среди лачуг нет, как и детских садов, школ, поликлиник, больниц. Кстати сказать, водопровода и электричества – тоже не имеется.
5. Район Монг-Кок в округе Яучимвон (130 тыс. человек на 1 кв. км, Гонконг)
В самом маленьком районе Гонконга проживает самое большое количество горожан (Монг-Кок). | Фото: tournavigator.pro.
Монг-Кок был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый густонаселенный район мира (Гонконг). | Фото: laughtraveleat.com.
Район Монг-Кок (он же Вонкок или MK) является одним из самых высоко урбанизированных районов Гонконга, расположенных в западной части полуострова Цзюлун. Это самый маленький район мирового финансового центра с самой большой плотностью населения. В свое время он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самое многолюдное место в мире. На площади 1,1 кв. км по официальным данным (на момент фиксации рекорда) проживало около 143 тыс. человек, отсюда и плотность – 130 тыс. человек/ кв. км.
6. Остров Мигинго среди озера Виктория (200 тыс. человек на 1 кв. км, предмет территориального спора между Кенией и Угандой)
Остров Мигинго среди озера Виктория – самый густонаселенный клочок суши на планете (Африка). | vokrugsveta.ua.
На Мигинго очень строго наказывают воров – их изгоняют из острова, не давая возможность хорошо зарабатывать на рыбалке (Африка). | Фото: cameralabs.org.
Мигинго — крошечный остров на озере Виктория (Африка), который является предметом территориального спора между Кенией и Угандой примечателен тем, что начиная с 1991 г., когда рыбаки впервые устроились на ночлег, очень быстро превратился в самый густонаселенный клочок земли. На площади 0,002 кв. км по разным данным проживало от 131 человек до 1 тыс. человек, что делает его самым плотно заселенным островом на планете. Если учесть, что в 2018 году официально проживало 400 островитян, то сложно даже представить как посреди воды, на 1 кв. км бок о бок сосуществует сразу 200 тыс. человек.
7. Фавела Росинья Рио-де-Жанейро (возможно больше 200 тыс. человек на 1 кв. км, Бразилия)
«Человейник» в одном из районов Рио-де-Жанейро (Фавела Росинья, Бразилия). | Фото: tourweek.ru.
Фавела Росинья – самые густонаселенные трущобы Рио-де-Жанейро (Бразилия). | Фото: juan.livejournal.com.
В южной части Рио-де-Жанейро между респектабельными районами столицы Бразилии находятся одни из самых известных трущоб на планете – Фавела Росинья. На площади около 0,86 кв. км по официальным данным проживает чуть более 69 тыс. человек, хотя реальные цифры колеблются в пределах 180-200 тыс. населения. Этот район вполне благоустроен, на его территории имеются собственные поликлиники, школы, транспортная инфраструктура и даже собственное телевидение.
Как ни странно это звучит, но здесь население разделено на сословия, есть свои богачи, которые занимают площадь у подножия холма, а вот бедным приходится пешком подниматься на вершину, где их скромные лачуги пристроены очень близко друг к другу и в несколько этажей.
8. Район Котвали Тана в Дакке (314,179 тыс. человек на 1 кв. км, Бангладеш)
Дакка – один из самых густонаселенных городов на планете. | Фото: amazingaerial.agency.
Район Котвали Тана считается трущобами, из-за огромного количества приезжих и дешевого жилья (Дакка, Бангладеш). | Фото: mapio.net.
На небольшой территории Южноазиатского государства Бангладеш проживает больше людей чем в России. Основная часть жителей устремилась в столицу Дакку, что повлекло за собой перенаселения некоторых ее районов. Из 8 основных административных единиц города, район Котвали Тана (Kotwali Thana) является самым оживленным. Его территория составляет 0,67 кв. км, на которой проживает чуть более 210,5 тыс. человек. Из этого следует, что плотность населения составляет 314,179 тыс. человек на 1 кв. км.
9. Трущобы Дхарави в Мумбаи (460, 829 тыс. человек на 1 кв. км, Индия)
Трущобы Дхарави в Мумбаи – одни из самых крупных трущобных агломераций мира (Индия). | Фото: ru-travel.livejournal.com.
Трущобы стали неотъемлемой частью больших городов Индии (Дхарави, Мумбаи). | Фото: free-eyes.com.
Сложно представить любой индийский город без трущоб. Трущобные агломерации стали нормальным явлением и даже обязательным атрибутом мегаполисов, причем смотрятся они вполне привычно. В Индии площадь фавел соизмерима с самим мегаполисом, в котором они находятся и чем больше и богаче город, тем масштабнее стихийная застройка лачугами. В Мумбаи, например, есть такой район Дхарави, который раньше был рыбацкой деревней, но с разрастанием города и отмиранием ремесла превратился в крупнейшие трущобы. В разный период времени на площади 2,17 кв. км проживало от 500 тыс. человек до 3 млн., на данный момент имеются данные об ориентировочном количестве жителей города в городе – 1 млн. А это значит, что на 1 кв. км умудряется уживаться сразу 460, 829 тыс. человек!
10. Город-крепость Коулун в Гонконге
Старинный военный форт Коулун в середине XX века превратили в самый плотно заселенный район мира (Гонконг). | Фото: disgustingmen.com.
На 2,6 га земли города-крепости Коулун проживало около 50 тыс. человек (Гонконг). | Фото: disgustingmen.com.
Старинная крепость Коулун, расположенная в Гонконге, начиная с середины прошлого века и до его сноса (1994 г.) считался самым многолюдным местом на планете. На ее территории эмигранты выстроили ряды многоэтажек так, что свет внутри помещений (квартирами их сложно назвать) видели лишь те счастливчики, чьи дома оказались на окраине, а жилища – со стороны наружного фасада. Это сложно представить, но на площади 0,026 кв. км к началу 1990-х в самом зловещем месте Гонконга, где процветала преступность, проституция и наркоторговля, проживало 50 тыс. человек. А это, почти 1,2 млн. человек на 1 кв. км!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии