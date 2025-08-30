10 городов и районов из разных уголков мира, где плотность населения просто пугает

1. Остров Ап Лэй Чау (66,755 тыс. человек на кв. км, Гонконг)

Остров Ap Lei Chau – занимает третье место по численности населения среди островов в мире. | Фото: bannedbook.org.

Остров Абердин, по сути, спальный район Гонконга. | Фото shutterstock.com.

2. Район Тондо в Маниле (69,375 тыс. человек на кв. км, Филиппины)

Район Тондо – самый густонаселенный район Манилы (Филиппины).

В районе Тондо, по большей части, находятся трущобы и живут маргинальные группы населения (Манила, Филиппины). | Фото: channelnewsasia.com.

3. Искусственный остров Санта-Крус в Карибском море (предположительно 90 тыс. человек на 1 кв. км, Колумбия)

Santa Cruz del Islote – один из самых густонаселенных островов на планете (Колумбия). | Фото: sun-island.com.ua.

4. Трущобы Кибера в Найроби (возможно 108 тыс. человек на 1 кв. км, Кения)

Трущобы Кибера – располагается всего в 5 километрах от центра столицы Кении (Найроби).

В трущобах Кибера не один десяток лет полмиллиона людей живет без электричества и водопровода (Найроби, Кения). | Фото: uritsk.livejournal.com.

5. Район Монг-Кок в округе Яучимвон (130 тыс. человек на 1 кв. км, Гонконг)

В самом маленьком районе Гонконга проживает самое большое количество горожан (Монг-Кок). | Фото: tournavigator.pro.

Монг-Кок был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый густонаселенный район мира (Гонконг). | Фото: laughtraveleat.com.

6. Остров Мигинго среди озера Виктория (200 тыс. человек на 1 кв. км, предмет территориального спора между Кенией и Угандой)

Остров Мигинго среди озера Виктория – самый густонаселенный клочок суши на планете (Африка). | vokrugsveta.ua.

На Мигинго очень строго наказывают воров – их изгоняют из острова, не давая возможность хорошо зарабатывать на рыбалке (Африка). | Фото: cameralabs.org.

7. Фавела Росинья Рио-де-Жанейро (возможно больше 200 тыс. человек на 1 кв. км, Бразилия)

«Человейник» в одном из районов Рио-де-Жанейро (Фавела Росинья, Бразилия). | Фото: tourweek.ru.

Фавела Росинья – самые густонаселенные трущобы Рио-де-Жанейро (Бразилия). | Фото: juan.livejournal.com.

8. Район Котвали Тана в Дакке (314,179 тыс. человек на 1 кв. км, Бангладеш)

Дакка – один из самых густонаселенных городов на планете. | Фото: amazingaerial.agency.

Район Котвали Тана считается трущобами, из-за огромного количества приезжих и дешевого жилья (Дакка, Бангладеш). | Фото: mapio.net.

9. Трущобы Дхарави в Мумбаи (460, 829 тыс. человек на 1 кв. км, Индия)

Трущобы Дхарави в Мумбаи – одни из самых крупных трущобных агломераций мира (Индия). | Фото: ru-travel.livejournal.com.

Трущобы стали неотъемлемой частью больших городов Индии (Дхарави, Мумбаи). | Фото: free-eyes.com.

10. Город-крепость Коулун в Гонконге

Старинный военный форт Коулун в середине XX века превратили в самый плотно заселенный район мира (Гонконг). | Фото: disgustingmen.com.

На 2,6 га земли города-крепости Коулун проживало около 50 тыс. человек (Гонконг). | Фото: disgustingmen.com.