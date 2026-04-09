Самые оригинальные случаи развода

Сегодня, хотим мы этого, или нет, город наполнится воркующими парочками, никого не замечающими вокруг, и уверенными в вечности взаимных чувств. Чтож, бывает и так. Но порой за влюбленностью следует разочарование и расставание. Представляю подборку самых необычных причин развода из реальной жизни.
Не сошлись во вкусах
Нет ничего ужаснее для брака, чем ежевечерние споры, что смотреть по телевизору.
Вмешалась магия
А вот в Дубае ячейка общества распалась из-за того, что супруга была одержима джинном. Разочарованный в семейной жизни новобрачный пожаловался в шариатский суд на злостные отказы жены выполнять супружеский долг. По его словам, хранительница домашнего очага совсем перестала заниматься с ним сексом. С любыми претензиями она предложила супругу обращаться к ее родителям. Те, в свою очередь, объяснили мужчине, что в дочь давно вселился джинн.
Суд аннулировал брак, однако мужа обязали уплатить своей жене 40 тысяч дирхамов (около 11 тысяч долларов) в качестве единовременных алиментов. Впоследствии «юристы» передумали и лишили провинившуюся каких-либо денежных выплат вообще.
Нет гармонии в постели
Одному россиянину не везло с личной жизнью: супруга жителя Воронежа всегда жаловалась, что его мужское достоинство недостаточно велико, чтобы доставить ей удовольствие во время близости. Мужчина обратился к врачам, и орган был увеличен хирургическим путем.
Жена слишком многого хочет
Справедливости ради необходимо отметить, что бывает и обратная ситуация: муж не выдерживает сексуальных аппетитов благоверной. Житель индийского Мумбаи подал на развод, указав в качестве причины сексуальные издевательства. По его словам, жена требовала исполнять супружеский долг три раза в день, и даже этого ей было мало. Она хотела, чтобы индиец постоянно принимал стимулирующие либидо снадобья, и заставила заниматься сексом даже после того, как ему сделали операцию по удалению аппендицита. Измученный муж заявил суду, что супруга «безжалостна, агрессивна, упряма и автократична». Он также упомянул, что жена угрожала ему изменой с другими мужчинами в случае отказа удовлетворять ее аппетиты. Служители Фемиды пошли мумбайцу навстречу и аннулировали брак несчастливой пары.
Муж обзывается
Забавные любовные прозвища — это очень мило. Но одна жительница Саудовской Аравии так не считает: она обнаружила, что муж записал ее в своем мобильном телефоне как «Гуантанамо». Однажды шутник забыл сотовый дома, и, позвонив на него, супруга увидела на экране обидный никнейм. Она сочла это весомым поводом для расставания. На суде муж объяснял, что всего лишь желал приватности в отношениях. «Я не хочу, чтобы сидящие рядом со мной люди видели, что мне звонит жена», — оправдывался он.
Предатель в доме
Домохозяйка из Китая узнала о неверности мужа от их общего любимца — говорящего попугая. Пернатый выдал хозяина с потрохами, когда начал выдавать слова и выражения вроде «развод», «люблю тебя», «наберись терпения». Отправляясь в суд, обманутая жена захватила с собой главного свидетеля в качестве вещественного доказательства супружеской измены.
Любовь к котикам
Брак жителей города Беэр-Шева в Израиле распался после того, как жена приютила в семейном гнездышке более 550 кошек.
На суде жаждущий развода муж рассказал, что лишился возможности спать по ночам (кошки занимали всю постель), а также принимать пищу (животные запрыгивали на стол и отнимали еду). Жена отказалась расстаться с питомцами, и брак был расторгнут.
Ревность к лошадям
Ревнивый житель Саудовской Аравии подал на развод после того, как обнаружил в профайле жены в соцсети возмутивший его снимок: на нем женщина целовала арабского скакуна. Обвиненная в «адюльтере» не выказала признаков раскаяния и заявила на суде, что, пожалуй, и сама не хочет жить с человеком, который считает поцелуй с животным супружеской изменой.
Чистоплотность сгубила
Жительница Германии развелась с мужем после 15 лет брака из-за его неумеренной любви к чистоте в доме. Мужчина целыми днями наводил порядок, занимался уборкой и перестановкой мебели. Однажды (и это стало последней каплей в чаше терпения супруги) он полностью разрушил и возвел заново одну из стен жилища лишь потому, что она показалась ему грязной.
Темное прошлое
99-летний житель Рима подал на развод с женой, с которой прожил 77 лет, после того как обнаружил среди вещей супруги пачку старых любовных писем. Из переписки, которая велась в 1940-х годах с неким молодым карабинером из Неаполя, он понял, что у его жены был роман лет 70 назад. Обманутый муж изъявил желание расстаться с 96-летней супругой, несмотря на наличие пяти общих детей, дюжины внуков и правнука. Как говорится, единожды солгав…
Предлагаю учиться на ошибках окружающих, и не терять свои вторые половинки по таким глупым поводам, ведь настоящая любовь - очень редкое ныне чувство.
