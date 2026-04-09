Самые оригинальные случаи развода

Жительница Германии развелась с мужем после 15 лет брака из-за его неумеренной любви к чистоте в доме. Мужчина целыми днями наводил порядок, занимался уборкой и перестановкой мебели. Однажды (и это стало последней каплей в чаше терпения супруги) он полностью разрушил и возвел заново одну из стен жилища лишь потому, что она показалась ему грязной.99-летний житель Рима подал на развод с женой, с которой прожил 77 лет, после того как обнаружил среди вещей супруги пачку старых любовных писем. Из переписки, которая велась в 1940-х годах с неким молодым карабинером из Неаполя, он понял, что у его жены был роман лет 70 назад. Обманутый муж изъявил желание расстаться с 96-летней супругой, несмотря на наличие пяти общих детей, дюжины внуков и правнука. Как говорится, единожды солгав…Предлагаю учиться на ошибках окружающих, и не терять свои вторые половинки по таким глупым поводам, ведь настоящая любовь - очень редкое ныне чувство.