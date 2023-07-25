8 продуктов, которые ни в коем случае не нужно разогревать в микроволновке

8 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке.
Дел в большом городе становится всё больше, а времени на готовку – меньше. И даже если удаётся выкроить час на поколдовать у плиты, то еда готовится впрок, на пару дней вперёд. Вот только разогрев в микроволновке далеко не всем продуктам идёт на пользу. А «героев» это обзора и вовсе следует держать от печи подальше!
Некоторым продуктам микроволновка противопоказана.
Микроволновая печь – гениальное изобретение. И как мы раньше жили без быстрого подогрева ужина или ланча на работе? А горячие бутерброды… Но не всем продуктам разогрев в микроволновке пойдёт на пользу. Чтобы не ухудшить качество блюда и не нанести потенциальный вред здоровью, старайтесь не разогревать…
1-3.Сельдерей, шпинат и свеклу
Нельзя разогревать в микроволновке: сельдерей, шпинат, свекла.
Высокие температуры способны сделать нитраты, которые часто содержаться в этих овощах, токсичными для человека. И, по мнению некоторых исследователей, даже потенциально канцерогенными. Так что лучше уж извлечь этих опасных ребят из блюда перед разогревом.
4. Грибы
Нельзя разогревать в микроволновке: грибы.
Тут все не столь драматично и гораздо проще: в идеале грибы нужно съесть сразу же после приготовления. Потому что полезные белки в их составе начинают разрушаться уже в тот момент, как вы делаете первый надрез. И в итоге могут обеспечить тяжесть в животе и вздутие. А повторный подогрев только ухудшает ситуацию.
5. Яйца
Нельзя разогревать в микроволновке: яйца
Подогрев этой протеиновой бомбы может высвобождать токсины, потенциально вредные для пищеварительной системы. И, как и в случае с грибами, тяжесть в желудке обеспечена. Вот, почему в большинстве хороших кафе сотрудники откажутся подогревать заказанный вами омлет или аппетитный пирог-киш.
6. Картофель
Нельзя разогревать в микроволновке: картофель.
С картофелем всё сложно. Оказывается, оставлять свежеприготовленную картошку «остыть» на столе при комнатной температуре – не лучшая идея. Такие условия могут спровоцировать рост бактерий ботулизма, уничтожить которые не так-то просто, особенно в микроволновой печи. А потому картошку лучше сразу ставить в холодильник. А подогревать на плите или в духовке.
7. Рис
Нельзя разогревать в микроволновке: рис.
Думаете, с картошкой всё непросто? Тогда рис вообще вас удивит. Согласно инструкциям британского Агентства по стандартам качества пищевых продуктов (Food Standards Agency), сырой рис может содержать бактерии, провоцирующие пищевое отравление. А поскольку споры бактерий могут пережить даже термическую обработку, если оставить рис остывать при комнатной температуре, рост бактерий только умножится. Разогрев же их не уничтожит. Так что рис – либо сразу есть, либо сразу в холодильник. И не разогревать. А может, и вовсе отказаться?
8. Куриное мясо
Нельзя разогревать в микроволновке: куриное мясо.
Его белковая структура видоизменяется, если охлаждённую курицу повторно разогреть. Что может привести к расстройству желудка. Если уж греть, то так, чтобы мясо было равномерно горячим и внутри, и снаружи. Микроволновка не всегда позволяет достичь этого эффекта. Так что лучше по старинке, на сковородке.
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