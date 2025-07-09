Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

Выражение «жить как кот с собакой» может иметь совсем другое значение и в этом можно убедиться, взглянув на фотографии. В одном из американских приютов для бездомных животных собаке доверили очень важную миссию — воспитание котят. Смотрите, как пёс Бутс «работает» кошачьей няней.







«Общество защиты животных Аризоны» «приняло на работу» собаку, которая стала первой официальной кошачьей няней.

Это 12-летний пёс по кличке Бутс — помесь чау и золотистого ретривера — удостоился такой важной и уникальной миссии: быть другом маленьким котятам, которые живут в приюте.«Общество защиты животных Аризоны» — это приют и фонд, который заботится о бездомных животных и находит им новых хозяев.В октябре прошлого года «Общество защиты животных Аризоны» «наняло» пса Бутса, чтобы он дружил с котятами. По мнению работников приюта, у маленьких котят будет больше шансов найти себе новый дом, если они привыкнут к присутствию других животных.«У кошек, которые с первых недель своей жизни привыкли к собакам, гораздо больше шансов быстро найти новых владельцев», — объясняют сотрудники «Общества защиты животных Аризоны».Котятам, которые «приходят на занятия» с Бутсом, обычно от двух до семи недель от роду. По мнению специалистов приюта, в таком возрасте маленькие пушистики лучше всего привыкают к другим животным.«Приют — это лишь временное убежище для котят, поэтому мы хотим создать им здесь максимально приближенные условия к тем, которые их ждут в новых домах».После «занятий» с Бутсом котята будут лучше адаптироваться в новых домах, где есть другие животные, особенно собаки.«Общество защиты животных Аризоны» планирует также начать другую программу по приучению котят к таким стрессовым для них ситуациям, как езда в автомобиле, звуки пылесоса или стиральной машины, игры с детьми и т.п.Пес Бутс, который работает кошачьей няней в «Обществе защиты животных Аризоны».А вот и новый воспитанник Бутса. Первые встречи проходят под наблюдением сотрудников приюта.Пёс Бутс помогает котятам привыкнуть к присутствию собак, увеличивая тем самым их шансы найти себе новый дом.