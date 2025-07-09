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Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

Выражение «жить как кот с собакой» может иметь совсем другое значение и в этом можно убедиться, взглянув на фотографии. В одном из американских приютов для бездомных животных собаке доверили очень важную миссию — воспитание котят. Смотрите, как пёс Бутс «работает» кошачьей няней.

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

«Общество защиты животных Аризоны» «приняло на работу» собаку, которая стала первой официальной кошачьей няней.



Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

Это 12-летний пёс по кличке Бутс — помесь чау и золотистого ретривера — удостоился такой важной и уникальной миссии: быть другом маленьким котятам, которые живут в приюте.

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

«Общество защиты животных Аризоны» — это приют и фонд, который заботится о бездомных животных и находит им новых хозяев.

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

В октябре прошлого года «Общество защиты животных Аризоны» «наняло» пса Бутса, чтобы он дружил с котятами. По мнению работников приюта, у маленьких котят будет больше шансов найти себе новый дом, если они привыкнут к присутствию других животных.

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

«У кошек, которые с первых недель своей жизни привыкли к собакам, гораздо больше шансов быстро найти новых владельцев», — объясняют сотрудники «Общества защиты животных Аризоны».

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

Котятам, которые «приходят на занятия» с Бутсом, обычно от двух до семи недель от роду. По мнению специалистов приюта, в таком возрасте маленькие пушистики лучше всего привыкают к другим животным.

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

«Приют — это лишь временное убежище для котят, поэтому мы хотим создать им здесь максимально приближенные условия к тем, которые их ждут в новых домах».

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

После «занятий» с Бутсом котята будут лучше адаптироваться в новых домах, где есть другие животные, особенно собаки.

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

«Общество защиты животных Аризоны» планирует также начать другую программу по приучению котят к таким стрессовым для них ситуациям, как езда в автомобиле, звуки пылесоса или стиральной машины, игры с детьми и т.
п.

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

Пес Бутс, который работает кошачьей няней в «Обществе защиты животных Аризоны».

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

А вот и новый воспитанник Бутса. Первые встречи проходят под наблюдением сотрудников приюта.

Пёс Бутс, который работает кошачьей няней

Пёс Бутс помогает котятам привыкнуть к присутствию собак, увеличивая тем самым их шансы найти себе новый дом.

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