Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

Сотрудниками журнала о женском здоровье The Journey of Female Health Sciences составлен рейтинг стран мира, где живут самые пышногрудые женщины. Россия, по мнению компетентных исследователей, оказалась на 40-й строчке, Украина – на 21-й, Эстония – на 25-й, Латвия – на 30-й, а Белоруссия – на 38-й. Полная версия прекрасного хит-парада доступна на сайте Science Database Online, а мы привели для вас в этом материале топ-10 стран с самыми пышногрудыми красавицами.







10. Венесуэла.







9. Исландия.







8. Колумбия.







7. Нидерланды.







6. Великобритания







5. Польша.







4. Ирландия.







3. США (темнокожие девушки).







2. Канада.







1. США (белые девушки).



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