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Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

Сотрудниками журнала о женском здоровье The Journey of Female Health Sciences составлен рейтинг стран мира, где живут самые пышногрудые женщины. Россия, по мнению компетентных исследователей, оказалась на 40-й строчке, Украина – на 21-й, Эстония – на 25-й, Латвия – на 30-й, а Белоруссия – на 38-й. Полная версия прекрасного хит-парада доступна на сайте Science Database Online, а мы привели для вас в этом материале топ-10 стран с самыми пышногрудыми красавицами.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

10. Венесуэла.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

9. Исландия.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

8. Колумбия.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

7. Нидерланды.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

6. Великобритания

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

5. Польша.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

4. Ирландия.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

3. США (темнокожие девушки).

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

2. Канада.

Рейтинг стран с самыми пышногрудыми женщинами

1. США (белые девушки).

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