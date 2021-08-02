15 причин, почему не нужно есть эти продукты на борту самолёта

1. Алкоголь

Алкоголь. \ Фото: sharij.net.

2. Бобы

Блюда с бобовыми. \ Фото: gotovite.ru.

3. Буррито

Буррито. \ Фото: gastronom.ru.

4. Куриные крылышки

Куриные крылышки. \ Фото: yandex.ru.

5. Кофе и чай

Чай и кофе. \ Фото: hotelturist.com.

6. Совсем ничего не есть во время перелёта

Есть или не есть... \ Фото: sdelanounas.ru.

7. Арахисовое масло и арахис

Страшный аллерген. \ Фото: theoutlook.com.ua.

8. Суп

Суп. \ Фото: thaiparadisefolsom.com.

9. Газированная вода

Газировка. \ Фото: xcook.info.

10. Острая пища

Острая пища. \ Фото: 4tololo.ru.

11. Суши

Суши. \ Фото: in.ck.ua.

12. Продукты, содержащие натрий

Продукты, содержащие натрий. \ Фото: sostavproduktov.ru.

13. Трейл-микс

Трейл-микс. \ Фото: google.com.

14. Бутерброды с тунцом

Бутерброд с тунцом. \ Фото: youtube.com.

15. Йогурт

... и получи бада-бум! \ Фото: tltmilk.ru.