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Ретро всегда в тренде: 10 неординарных автомобилей российских чиновников


Какие машины особенно любят российские чиновники.

Какие машины особенно любят российские чиновники.

Российские чиновники высокого и не очень ранга ездят на самых разных автомобилях. Временами их машины очень интересны не только с точки зрения стоимости, но и с точки зрения редкости и исключительности исполнения. Иногда попадаются действительно интересные образцы.

1. ГАЗ-21 «Волга»


 
Президентская Волга.

Президентская Волга.

 

Начать стоит с президентской «Волги». Надо отметить, что 21-ая очень популярная среди российских чиновников. Данный автомобиль имеется в коллекции не только Владимира Путина, но и других известных деятелей отечественной политики и государственного управления.

2. ГАЗ-М20 «Победа»


Победа для Дмитрия Медведева.

Победа для Дмитрия Медведева.

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предпочитает другое детище ГАЗ - «Победу». Стоит добавить, что данный автомобиль стоит и в гаражах министра культуры Владимира Мединского и вице-премьера Аркадия Дворковича.

3. Bentley Arnage R


 
Редкий и аристократичный Bentley Arnage R.

Редкий и аристократичный Bentley Arnage R.

 

Экзотический седан британского производства Bentley Arnage R есть в коллекции председателя правительства Александра Хлопонина. Надо признать, что вид у этого автомобиля очень аристократичный и даже несколько возвышенный.

4. ЗИЛ-41047Живая классика ЗИЛ-41047 Игоря Шувалова.


 
Живая классика ЗИЛ-41047 Игоря Шувалова.

 

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства, разъезжает на своем представительском седане ЗИЛ-41047. Конечно, за руль этого раритета он садится далеко не каждый день. Машина лишь является одной из наиболее любимых в его коллекции.

5. Chevrolet Camaro


 
Притягивающий к себе взгляды Chevrolet Camaro.

Притягивающий к себе взгляды Chevrolet Camaro.

 

Александр Галушка - министр по развитию Дальнего Востока владеет вот таким роскошным американским спорткаром. Строго говоря, владеет не он, а его супуруга. Ездит ли она на этой машине? Это правильный и хороший вопрос!

6. ГАЗ-13 «Чайка»


 
Чайка для Дмитрия Рогозина.

Чайка для Дмитрия Рогозина.

 

В гараже вице-премьера Дмитрия Рогозина можно найти вот такой вот советский седан. Рогозин известен как заядлый автомобилист, а в его гараже есть еще много очень интересных образцов.

7. ЗАЗ-965 «Запорожец»


 
Запорожец Григорова.

Запорожец Григорова.

 

Трудно поверить, но этот автомобиль можно увидеть в гараже советника президента России Сергея Григорова. Конечно, там еще много других машин. Роскошные Jeep Wrangler, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLE 450 – это лишь некоторые из них.

8. Ferrari 599 GTB


 
Роскошный Ferrari 599 GTB Льва Кузнецова.

Роскошный Ferrari 599 GTB Льва Кузнецова.

 

Лев Кузнецов, действующий министр по делам Северного Кавказа, владеет эффектным и невероятно крутым суперкаром Ferrari 599 GTB. Известно также, что у него есть BMW M5 и Mercedes-Benz A200.

9. ВАЗ-21083


Старый добрый ВАЗ-21083.

 
Старый добрый ВАЗ-21083.

 

Министр спорта России Павел Колобков задекларировал отечественный ВАЗ-21083! Других машин у него совсем нет! Официально. Зато есть несколько любопытных образцов транспорта у его супруги.

10. Лада XRAY


 
Любопытная Лада XRAY Николая Никифорова.

Любопытная Лада XRAY Николая Никифорова.

 

Такой хэтчбек задекларировал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. В его доме также имеется электромобиль Tesla Model S, только владеет им уже супруга.

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Ретро всегда в тренде: 10 неординарных автомобилей российских чиновников

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Ретро всегда в тренде: 10 неординарных автомобилей российских чиновниковПодписаться на мой Instagram
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