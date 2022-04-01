Ретро всегда в тренде: 10 неординарных автомобилей российских чиновников

Какие машины особенно любят российские чиновники.
Российские чиновники высокого и не очень ранга ездят на самых разных автомобилях. Временами их машины очень интересны не только с точки зрения стоимости, но и с точки зрения редкости и исключительности исполнения. Иногда попадаются действительно интересные образцы.
1. ГАЗ-21 «Волга»
Президентская Волга.
Начать стоит с президентской «Волги». Надо отметить, что 21-ая очень популярная среди российских чиновников. Данный автомобиль имеется в коллекции не только Владимира Путина, но и других известных деятелей отечественной политики и государственного управления.
2. ГАЗ-М20 «Победа»
Победа для Дмитрия Медведева.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предпочитает другое детище ГАЗ - «Победу». Стоит добавить, что данный автомобиль стоит и в гаражах министра культуры Владимира Мединского и вице-премьера Аркадия Дворковича.
3. Bentley Arnage R
Редкий и аристократичный Bentley Arnage R.
Экзотический седан британского производства Bentley Arnage R есть в коллекции председателя правительства Александра Хлопонина. Надо признать, что вид у этого автомобиля очень аристократичный и даже несколько возвышенный.
4. ЗИЛ-41047
Живая классика ЗИЛ-41047 Игоря Шувалова.
Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства, разъезжает на своем представительском седане ЗИЛ-41047. Конечно, за руль этого раритета он садится далеко не каждый день. Машина лишь является одной из наиболее любимых в его коллекции.
5. Chevrolet Camaro
Притягивающий к себе взгляды Chevrolet Camaro.
Александр Галушка - министр по развитию Дальнего Востока владеет вот таким роскошным американским спорткаром. Строго говоря, владеет не он, а его супуруга. Ездит ли она на этой машине? Это правильный и хороший вопрос!
6. ГАЗ-13 «Чайка»
Чайка для Дмитрия Рогозина.
В гараже вице-премьера Дмитрия Рогозина можно найти вот такой вот советский седан. Рогозин известен как заядлый автомобилист, а в его гараже есть еще много очень интересных образцов.
7. ЗАЗ-965 «Запорожец»
Запорожец Григорова.
Трудно поверить, но этот автомобиль можно увидеть в гараже советника президента России Сергея Григорова. Конечно, там еще много других машин. Роскошные Jeep Wrangler, Porsche Cayenne и Mercedes-Benz GLE 450 – это лишь некоторые из них.
8. Ferrari 599 GTB
Роскошный Ferrari 599 GTB Льва Кузнецова.
Лев Кузнецов, действующий министр по делам Северного Кавказа, владеет эффектным и невероятно крутым суперкаром Ferrari 599 GTB. Известно также, что у него есть BMW M5 и Mercedes-Benz A200.
9. ВАЗ-21083
Старый добрый ВАЗ-21083.
Министр спорта России Павел Колобков задекларировал отечественный ВАЗ-21083! Других машин у него совсем нет! Официально. Зато есть несколько любопытных образцов транспорта у его супруги.
10. Лада XRAY
Любопытная Лада XRAY Николая Никифорова.
Такой хэтчбек задекларировал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. В его доме также имеется электромобиль Tesla Model S, только владеет им уже супруга.
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