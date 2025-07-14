Малоизвестные полезные свойства рассола

Соленые огурцы и их сок обладает довольно впечатляющим набором полезных свойств. Маринады использовались с древних времен, и существуют даже свидетельства того, что они были в арсенале красоты даже у Клеопатры.Существует несколько видов солений: сквашенные естественным способом и те, что хранят в уксусе.

1. Помогает избежать мышечных судорог.

2. Облегчает пищеварение.

3. Источник антиоксидантов.

4. Способствует похудению.

5. Регулирует уровень сахара в крови.

6. Помогает при похмелье.

7. Снижает уровень холестерина.

8. Избавляет от икоты.

9. Уменьшает симптомы ПМС.

10. Улучшает запах изо рта