Малоизвестные полезные свойства рассола

Соленые огурцы и их сок обладает довольно впечатляющим набором полезных свойств. Маринады использовались с древних времен, и существуют даже свидетельства того, что они были в арсенале красоты даже у Клеопатры.Существует несколько видов солений: сквашенные естественным способом и те, что хранят в уксусе.
1. Помогает избежать мышечных судорог.
Рассол содержит большое количество натрия, что помогает организму удерживать жидкость. Это важно, когда вы занимаетесь споротом долгий период времени, например, больше часа, так как потоотделение может вызвать обезвоживание из-за большой потери жидкости и вызвать мышечные судороги. Исследование показало, что рассол лучше избавлял от мышечных судорог, чем простая вода. Во время эксперимента участники водили велосипед в течение 30-минутных сессий с перерывами по 5 минут. Когда количество жидкости в организме у них сократилось на 3 процента, исследователи искусственным образом вызвали у них судороги в ногах. Они обнаружили, что рассол помогает уменьшить судорогу на 37 процентов быстрее, чем в случае потребления простой воды.
2. Облегчает пищеварение.
Кисломолочные и квашеные продукты содержат пробиотики, которые полезны для микрофлоры кишечника. Пробиотики в рассоле способствуют росту и здоровому равновесию полезных бактерий в кишечнике, что может смягчить некоторые проблемы с пищеварением.преимуществами обладают квашеная капуста и другие квашеные овощи.
3. Источник антиоксидантов.
Рассол содержит два мощных антиоксиданта: витамин С и Е. Исследование, проведенное в Испании, обнаружило, что оба эти антиоксиданта могут защитить от инфекций, вызванных бактериями, вирусами и паразитами. Антиоксиданты помогают защитить молекулы в организме от свободных радикалов. Кроме того, эти витамины лучше всасываются организмом благодаря кислотному содержанию рассола.
4. Способствует похудению.
Рассол может способствовать похудению благодаря уксусной кислоте. Ученее выяснили, что эта кислота мешает нашему организму переваривать крахмал. Это приводит к тому, что меньше крахмала расщепляется на калории. Исследования показали, что крысы, которых кормили уксусной кислотой, были более устойчивы к ожирению, чем те, кто ее не потреблял.
5. Регулирует уровень сахара в крови.
Высокий уровень сахара в крови ведет к диабету 2 типа наряду с другими хроническими заболеваниями. Уксус в маринаде улучшает ответную реакцию организма на инсулин и существенно снижает уровень сахара в крови после еды. Одно небольшое исследование показало, что маленькая порция уксуса до приема пищи стабилизирует уровень сахара в крови после еды у людей с диабетом 2-го типа.
6. Помогает при похмелье.
Алкоголь является мочегонным средством, и это значит, что, чем больше вы выпиваете вечером, тем хуже вы себя чувствуете утром, так как он обезвоживает. Рассол пополняет запасы натрия и жидкости и уравновешивает соотношение электролитов. Постарайтесь пить рассол вместе с большим количеством воды, чтобы уменьшить головную боль, тошноту, чувство жажды, усталость и другие симптомы. Если вы проснулись после ударного количества выпитого алкоголя, попробуйте утром выпить ¼ стакана рассола, чтобы уменьшить похмелье.
7. Снижает уровень холестерина.
Исследование показало, что рассол не только помогает уменьшить несварение, спазмы желудка, газы и другие проблемы с пищеварением, но и снизить количество жиров в крови.
8. Избавляет от икоты.
Хотя у этого факта нет научного подтверждения, многие люди утверждают, что небольшой стакан рассола может эффективно избавить от икоты. Попробуйте этот метод, выпивая по пол чайной ложки рассола каждые несколько секунд до тех пор, пока не уменьшится икота.
9. Уменьшает симптомы ПМС.
Так как рассол помогает уменьшить мышечные спазмы, некоторым женщинам он облегчает симптомы ПМС. Хотя это метод не был достаточно проверен, многие женщины утверждают, что пол стакана рассола с укропом эффективно справляются с дискомфортом и менструальными болями.
10. Улучшает запах изо рта
Небольшое количество рассола может сделать запах изо рта приятнее. Бактерии во рту могут вызывать неприятный запах изо рта. Укроп и уксус в маринаде обладают антибактериальными свойствами. Это сочетание помогает освежить дыхание после того, как вы выпили рассол.
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