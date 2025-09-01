Неприступная тайна древнего мегалита Пума Пунку

Мир полон загадок, бросающих вызов современной науке. Коллекция историй о таких феноменах способна разжечь воображение и открыть ранее неведомые возможности. А правдивы ли эти истории – решать вам.
Древний мегалит Пума Пунку в Боливии – одна из самых загадочных достопримечательностей планеты. Загадка остается неразрешимой как для представителей академической истории и археологии, так и для историков-энтузиастов, исследующих гипотезу о развитых доисторических цивилизациях или следах присутствия инопланетян в глубокой древности.
Пума Пунку занимает значительную часть крупного древнего города Тиуанаку и расположен к юго-востоку от озера Титикака в андских горах. Город носит следы присутствие инков в этой части Южной Америки.
Загадка заключается в необычайно сложности и точности, характерной для этих руин. Искусно вырезанные дверные проемы и каменные блоки не имеют никаких следов чекана и как правило подогнаны друг к другу с невероятной точностью.
Профессор антропологии из университета в Висконсине Джейсон Ягер считает, что город был уже заброшен, когда инки завоевали эти края в 1470 году. Так или иначе, инки не понесли никаких затрат, включив Пума Пунку и весь город Тиуанаку в свою империю, а затем и культуру.
Они считали, что город был тем самым местом, где Виракоча, их божество, создал людей, ставших предками всех народностей и разослал их по всему миру, чтобы они населили свои будущие земли.
«Они (инки) несколько изменили конфигурацию существовавших сооружений, приспособив их к собственным ритуалам, свойственным для их космологии», пишет Ягер в своей статье в журнале «School for Advanced Research». Превратив эти пространства в «мемориалы», инки почитали Тиуанаку как место, где Виракоча создал первые пары представителей всех народов, установив таким образом различия, сформировавшие основу владычества инков.
Ягер считает, что инки воспринимали обрушившиеся каменные фигуры возле Пума Пунку как модели первых людей из их мифа о сотворении мира. На самом деле, сегодня их считают памятниками древним правителям города
Истинное происхождение и возраст мегалита до сих пор остается предметом споров. Согласно результатам радиоуглеродного анализа, проведенного антропологам Уильямом Исбеллом из университета Иллинойса, он был сооружен приблизительно между 500 и 600 годами нашей эры. Другие ученые считают, что радиоуглеродное исследование дает неточные сведения и сооружение могло быть создано на много тысяч лет раньше.
Ранее ученый и инженер Артур Познански, один из первых современных исследователь этого места, относил возраст мегалита к периоду около 15 тысяч лет до нашей эры. Познански использовал для определения возраста сооружения его астрономические приспособления. «Они построили храм, представляющий собой гигантские часы», говорил Стиди в одном из своих интервью изданию «Forbidden History»
В первый день весны солнце встает точно над центром храма, его лучи проходят сквозь каменную арку. Точка восхода солнца перемещается по линии горизонта в течение года. Познански надеялся обнаружить, что она окажется над угловыми камнями на другой стороне храма в дни летнего и зимнего солнцестояния, однако оказалось, что эти точки находятся на некотором расстоянии от предполагавшихся.
Подсчитав расположение точки восхода солнца 17 тысяч лет назад в дни солнцестояния, он обнаружил полное совпадение их с углами храма.
Боливийский археолог доктор Освальд Ривера согласен с тем, что храм был создан на основе астрономических построений. Сооружения намеренно были ориентированы по сторонам света, заявил он. Однако, строители сделали ошибку, из-за которой солнце не встает точно над краеугольными камнями в дни солнцестояния.
Стиди не согласен с тем, что эти педантичные строители могли совершить такую ошибку. Камни подогнаны друг к другу с такой точностью, что между ними нигде невозможно даже вставить кончик иглы. «Оценив мастерство, с которым построены сооружения, я считаю предположение об ошибке с точками солнцестояния попросту невероятным», говорит ученый. Измерения Познански были подтверждены многими современными инженерами, однако его выводы продолжают вызывать споры.
Среди других особенностей мегалита можно назвать сложнейшую ирригационную систему и аккуратно просверленные отверстия и каналы в некоторых каменных блоках, превосходящие по своему мастерству возможности инков и известных народов этого региона до-инкского периода.
Ягер пишет: «Пейзажи и монументальные строения образуют гармоничную структуру, воплощающую человеческий опыт и знание, а также взаимодействие, которое носит не вполне произвольный характер. Эти потрясающие места являются настоящими магнитами для различных идей, они стали настоящими символами, аккумулирующими человеческие познания в течение веков».
©
Неприступная тайна древнего мегалита Пума Пунку
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии