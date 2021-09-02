Как приготовить воздушный омлет, который не опадает в тарелке

Казалось бы, что может быть проще омлета? Взбитые яйца с молоком на сковороде. Но нет, в мире существует множество вариантов этого блюда, и каждый из них может стать настоящим кулинарным открытием. Сегодня рассказываем рецепт французского омлета, который выглядит очень необычно: с румяной корочкой и пышной сердцевиной.
Чтобы приготовить такой омлет понадобятся три яйца, небольшой кусочек сливочного масла, соль и перец. Больше никаких дополнительных ингредиентов. Для начала нужно отделить белки от желтков, и взбить тщательно белки. Когда масса многократно увеличиться в объеме и превратится в крепкую пену, добавляйте по одному желтки. На этом этапе взбивать нужно совсем немного, чтобы белки «не опали».
Для французского омлета белки нужно взбивать отдельно.
Во взбитую белковую пену постепенно вводите желтки.
Белки можно посолить по вкусу еще перед тем, как начнете взбивать. Когда масса будет готова, добавьте молотый перец и перемешайте. Пришло время жарить омлет.
Французский омлет жарится первые 3 минуты под крышкой.
Омлет жарьте на сковороде большого диаметра, предварительно смазав ее растительным маслом. Добавляйте его совсем немного, поскольку в конце приготовления вы еще используете сливочное масло, и рискуете, что блюдо получится слишком жирным. С читателями сайта Novate.ru мы делимся только проверенными и действительно вкусными рецептами.
После - добавьте кусочки масла на сковороду и жарьте омлет еще минуту без крышки.
Омлет аккуратно выложите на сковороду, равномерно распределив его по поверхности. Накройте крышкой и на слабом огне, не открывая, жарьте ровно 3 минуты. Затем аккуратно силиконовой лопаткой приподнимите края омлета и подложите на дно кусочки сливочного масла комнатной температуры. Держите сковороду на огне еще минуту, уже не накрывая крышкой. Советуем после этого снимать готовый омлет, поскольку если превысить рекомендуемое время, он станет менее пышным, приобретет тягучую консистенцию.
Французский омлет готов.
Осталось выложить омлет на тарелку и, поддерживая лопаткой, сложить пополам. Зажаренная корочка окажется сверху, а внутри - мягкая и нежная текстура. Немного придавите сверху лопаткой, и у омлета появится «язычок». По желанию украсьте зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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