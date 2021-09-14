Вязаные шапочки для котиков

Американская художница Мередит Ярбо уже связала 200 головных уборов.

Обратив внимание на большой выбор вязаных шапочек для детей, Мередит решила, что нет никаких причин, почему ее любимые кошки не могут иметь такой же выбор головных уборов, как люди.

Мередит рассказывает, что ей потребовалось некоторое время, чтобы преодолеть естественные трудности и научить кошек делать то, что им скажут. «В начале мои кошки не очень хотели надевать какой-либо предмет одежды, но с терпением и повторением они пришли к пониманию, — говорит Мередит. — Большая часть моих работ является производным от нормальных бытовых предметов, которые носят люди: шлем пожарного, детский костюм на Хэллоуин, женская шляпка… Конечно, я изменяю фасон в соответствии с потребностями животных. В зависимости от сложности и количества деталей на одну шапку уходит от одного часа до двух дней».



Сначала кошки не хотели надевать шапки, но потом привыкли

Источник