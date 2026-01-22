15 советских развлечений, с которыми непонятно, как дети смогли остаться живы

1. Рогатка

Рогатка - это не только весело, но и травмоопасно. /Фото: sm-news.ru

2. Палка-стрелялка

И меч, и автомат - универсальная вещь. /Фото: wp.com

3. Увеличительное стекло

Лупу детишки использовали не для чтения. /Фото: fabiosa.com

4. Шифер

Шифер в костре - страшная штука. /Фото: youtube.com

5. Стрелянные гильзы

Солдаты гильзы отстреляют, мальчишки с ними играют потом. /Фото: forum-antikvariat.ru

6. Монтажные патроны

Монтажные патроны - неплохая замена стрелянным гильзам. /Фото: wikipedia.org

7. Сифон

Сифон дети заполняли далеко не газировкой. /Фото: nahshaus.ru

8. Карбид

Находка для советских сорванцов. /Фото: fishki.net

9. Самострел

Мало кто сегодня знает, что прищепка - отличный самострел. /Фото: ruposters.ru

10. Плевательная трубка

Плевательная трубка - опасно в основном для гордости. /Фото: fishki.net

11. Дымовуха

Теннисный мячик - это не только игра в пинг-понг... /Фото: mixnews.lv

12. Свинец

Об опасности таких игр никто не задумывался. /Фото: mediasole.ru

13. Пакеты

За безобидную водичку могли знатно получить. /Фото: aif.ru

14. Магний

Магний - это маленький салют. /Фото: aif.ru

15. Брызгалка

Водные процедуры во время игр. /Фото: sibdepo.ru