15 советских развлечений, с которыми непонятно, как дети смогли остаться живы

Советские дети не имели тех благ цифрового прогресса, которыми обладают современные малыши. Поэтому большую часть времени они проводили на улице. А там обычные игрушки очень быстро надоедали, и маленькие сорванцы превращались в настоящих изобретателей, придумывая огромное количество игрушек из того, что буквально валялось под ногами.
1. Рогатка
Рогатка - это не только весело, но и травмоопасно. /Фото: sm-news.ru
Какой советский сорванец не имел в своем арсенале рогатку? Легендарная стрелялка зачастую собиралась из толстой крепкой ветки, широкого медицинского жгута из ближайшей аптеки и кусочка кожи. Самое популярное оружие мальчишек использовали для стрельбы по бутылкам камешками, по воронам и воробьям, а иногда по парням с соседнего двора. И вот последнее мероприятие могло «наградить» жертву выстрела болезненным синяком, а порой выбитым глазом и шрамом на всю жизнь.
Существовали и менее «бронебойные» рогатки: их делали из проволоки и резинок от трусов. «Боеприпасы» для таких гаджетов также были поскромнее - чаще всего использовали металлические «пульками» из шашлычных палочек. И хотя серьезного урона они нанести не могли, но неприятные ощущения вполне способны доставить.
2. Палка-стрелялка
И меч, и автомат - универсальная вещь. /Фото: wp.com
Гладкая палка с небольшим сучком, отходящим вбок была уникальным в своей универсальности гаджетом., то один неудачный взмах своим оружием мог наставить синяков даже «своему».
3. Увеличительное стекло
Лупу детишки использовали не для чтения. /Фото: fabiosa.com
Советские мальчишки практически никогда не использовал увеличительное стекло по прямому назначению. А вот разжечь с помощью лупы костерок под солнечным светом. Другим же популярным развлечением было выжигание всяких фразочек и рисунков, нередко непотребного содержания. И, конечно, находилось немало смельчаков, которые использовали для данного занятия не специальные доски, а скамейку или дерево во дворе.
4. Шифер
Шифер в костре - страшная штука. /Фото: youtube.com
Современный ребенок абсолютно не поймет, почему огромной популярностью у их пап и дедушек пользовался обычный шифер. А ведь этот кровельный материал был отличным развлечением, если бросить его в костер: при нагревании шифер громко взрывался и стрелял. И бесстрашной шпане было все равно, что они могли сами попасть под этот «обстрел» - они продолжали подбрасывать в пламя все новые куски ребристого материала.
5. Стрелянные гильзы
Солдаты гильзы отстреляют, мальчишки с ними играют потом. /Фото: forum-antikvariat.ru
А вот те, кому повезло жить недалеко от армейских стрельбищ, получали доступ к другому весьма веселому, как им казалось, предмету - стрелянным гильзам. Мальчишки чаще всего набивали их спичечной серой, бензином для зажигалок или соляркой, и после запечатывали. А затем получившиеся боеприпасы бросали в разведенный костер. Получившийся шум и стрельба приводили мальчишек в восторг. Главное - самим не попасть под обстрел.
6. Монтажные патроны
Монтажные патроны - неплохая замена стрелянным гильзам. /Фото: wikipedia.org
Так как не у всех получалось отыскать стрелянные гильзы, некоторые находили замену. Например, те, кто жил рядом со стройками, могли обзавестись монтажными патронами, которые заряжали в строительный пистолет для забивания дюбелей. Использовались они так же, как и гильзы - их бросали в костер и ждали, когда «рванёт».
7. Сифон
Сифон дети заполняли далеко не газировкой. /Фото: nahshaus.ru
Еще одним популярным, а главное, доступным «бреприпасом» для отправки в костёр были баллончики для газировальных аппаратов, также известные как сифоны. Их, как и гильзы, набивали спичечной серой, затыкали отверстие болтиком и бросали в огонь. Взрыв от этого «боеприпаса» получался сильным и оглушительным - главное, быстро отбежать.
8. Карбид
Находка для советских сорванцов. /Фото: fishki.net
Карбид можно по праву назвать едва ли не самой ценной находкой для любого пацана. Этот небольшой кусочек, похожий на обычный камушек, обладающий неповторимым запахом, был источником массы развлечений. Так, например, его бросали в воду, где вещество начинало нагреваться и пузыриться, да и к тому же выделяли ацетилен, который заставлял гореть любую лужу во дворе.
Также из карбида любили использовать для создания так называемой пушки. Делалась она так: у пустого флакона из-под дезодоранта срезали горлышко и проделывали небольшое отверстие. Затем у дна размещалось несколько кусочков смоченного в воде карбида. Затем все отверстия зажимались и флакончик трясли, после чего отверстию подносили зажженную спичку. Нередко такое развлечение заканчивалось травмами и ожогами, однако мальчишки все равно любили поджигать карбид.
9. Самострел
Мало кто сегодня знает, что прищепка - отличный самострел. /Фото: ruposters.ru
Пожалуй, нет советского мальчишки, который не делал своими руками какой-нибудь самострел. Их делали буквально из чего-угодно - от деревянных прищепок стреляющих горящими спичками, до орудий из трубок от раскладушек. Стреляли эти шедевры детского изобретательства прилично, но и нанести повреждения также нередко могли.
10. Плевательная трубка
Плевательная трубка - опасно в основном для гордости. /Фото: fishki.net
Одним из самых популярных атрибутов советских хулиганов была плевательная трубка, также известная как харкалка. Чаще всего они были металлическими, реже - стеклянными. Трубки заряжались в основном кусочками пластилина, иногда крупой или предварительно разжеванной бумагой. Нанести реальный урон жертве обстрела можно было, если попасть в глаз, однако в большинстве случаев страдала гордость.
11. Дымовуха
Теннисный мячик - это не только игра в пинг-понг... /Фото: mixnews.lv
Был еще один способ эффектного развлечения, который был при этом еще и бесшумным. Речь идет о дымовухе, которую чаще всего любили делать из игрушек-неваляшек или теннисных шариков - пластмасса, из которых они были сделаны, отлично горела, выделяя густой дым с резким неприятным запахом. А если этот материал предварительно завернуть в фольгу, то «работать» дымовуха будет дольше.
12. Свинец
Об опасности таких игр никто не задумывался. /Фото: mediasole.ru
Это сегодня большинство детей знают, что свинец - это далеко не самый безобидный металл, после которого руки нужно обязательно помыть. А советская шпана была достаточно бесстрашной, чтобы плавить его в кустарных условиях, абсолютно не опасаясь ядовитых испарений. Жидкий металл заливали в специально подготовленные глиняные или гипсовые формы, из которых потом доставали небольшие фигурки, брелки и даже кастеты.
13. Пакеты
За безобидную водичку могли знатно получить. /Фото: aif.ru
Хотя бы один раз в жизни каждый советский сорванец наполнял водой пластиковый пакет, чтобы сделать водяные бомбочки. Затем его благополучно сбрасывали с балконов на автомобили или под ноги прохожим, посмеиваясь над облитыми взрослыми. А некоторым везло достать для водяной бомбочки презервативы, в которые помещалось до трех литров жидкости.
14. Магний
Магний - это маленький салют. /Фото: aif.ru
Еще одним веществом, которым любили развлекаться советские мальчишки, был магний. Его предпочитали смешивать с марганцовкой из ближайшей аптеки, а затем оборачивали в тугой пакет и закрепляли клейкой лентой. Получался самый настоящий взрывпакет, который разрывался громко и ярко. Именно ослепительная вспышка и искры побуждали советских хулиганов совмещать магний в огонь.
15. Брызгалка
Водные процедуры во время игр. /Фото: sibdepo.ru
Жарким летним днем нередко можно было встретить стайки мокрых детишек с брызгалками в руках. Делались они просто: брали пустой пластиковый флакон от шампуня, а затем пробке проделывали дырку шилом или раскаленным гвоздиком. Альтернатива водяному пистолету, которые тогда считались дефицитом, была отличная - одно нажатие, и противник окатывался с ног до головы.
