«Правь, Британия, морями!»: как одевались морские офицеры 200 лет назад

В середине XVIII века на флотах передовых морских держав – Франции, России, Великобритании – было введено понятие «униформы». До этого флотские «командные люди» одевались каждый по своему вкусу: отсутствовали единые требования к покрою костюма, количеству пуговиц и даже цвету!



В 1748 году британское Адмиралтейство приняло первый единый стандарт униформы для офицеров, которая состояла из темно-синего мундира, белых брюк и белых чулков. Некоторые офицеры носили парик, но эта мода быстро прошла вследствие его непрактичности при службе на кораблях.











Парадная форма лейтенанта (слева) и жилет (справа).



Униформа офицеров, особенно высшего состава, в те времена стоила очень дорого. Использовались натуральные материалы: шерсть, шелк, хлопок, кожа. Одежда должна была обеспечивать комфортные условия, как при тропической жаре, так и при плавании в крайних северных и южных широтах.







Парадная форма капитана Королевского флота.



Воинские звания различались количеством и расположением пуговиц и галунов, также визуально отличались парадная и повседневная униформа. Офицеры носили серебряные пряжки туфлей, золотые или позолоченные ременные пряжки и пуговицы. Эполеты, галуны и вся вышивка были ручной работы. Большое количество позолоты и трудоемкость изготовления позволяла владельцу при неудачном финансовом положении заложить мундир, эполеты и шпагу в комиссионном магазине.

Адмиральская треуголка.Парадная шпага адмирала Ричарда Хоу.Нередко офицеры Королевского флота предпочитали опасностям и лишениям службы на благо Короны более спокойную и размеренную жизнь на «индийцах» – торговых кораблях Ост-индской компании, доставлявших товары из Азии. К тому же это была более высокооплачиваемая работа, чем служба во имя короля.Парадный мундир коммандера Британской Ост-индской компании.Главными героями Великобритании периода наполеоновских войн заслуженно являются фельдмаршал Артур Уэлсли, герцог Веллингтон и вице-адмирал Горацио Нельсон. И если первый побеждал войска Великого Маленького Корсиканца на земле, то Нельсон обеспечивал победы на море, разнося в щепки французско-испанские флота у мыса Сент-Висент, при Абукире, Ниле и Трафальгаре.Портрет контр-адмирала Горацио Нельсона авторства Лемюэля Фрэнсиса Эбботта.Смерть настигла героя Британии 21 октября 1805 года, когда в разгаре битвы, пуля французского снайпера попала в левое плечо, пробила легкое и позвоночник. В настоящее время артефакт – мундир Нельсона – находится в Национальном морском музее в Гринвиче.Мундир вице-адмирала Нельсона, в котором он был смертельно ранен во время Трафальгарского сражения Прочувствовать дух той героической эпохи могут все желающие, побывав в Портсмуте на борту трехдечного 104-пушечного линейного корабля «Виктория» (HMS Victory), который числится в составе Королевского флота с 1778 года.Картина Уильяма Тёрнера «Трафальгарская битва». На флагмане HMS Victory поднят знаменитый сигнал «Англия ждёт , что каждый выполнит свой долг».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)