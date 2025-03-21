«Хьюстон, у нас понос!» или истории о людях, которые возненавидели свой кишечник

Согласитесь, внезапный приступ диареи – это то состояние организма, которое никогда не бывает кстати. Вам повезло, если в момент, когда ваш кишечник вышел из-под контроля, вы находитесь в своей уютной квартирке с централизованной системой водоснабжения, канализацией и стопкой давно не читанных журнальчиков под рукой.

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