Вилы дьявола: почему церковь запретила вилку, а Петр ее узаконил



Современным людям сложно представить ужин без вилки. / Фото: ru.wikipedia.org. Современным людям сложно представить ужин без вилки. / Фото: ru.wikipedia.org.

Нам с вами сложно представить ужин без привычной вилки. Кажется странным, что когда-то ею совсем не пользовались. Более того, ее считали предметом дьявола. Чем же вилка так насолила церкви? Отчего считалось, что именно она нарушает сакральный ритуал приема пищи? Нам с вами сложно представить ужин без привычной вилки. Кажется странным, что когда-то ею совсем не пользовались. Более того, ее считали предметом дьявола. Чем же вилка так насолила церкви? Отчего считалось, что именно она нарушает сакральный ритуал приема пищи?Кто первым привез вилку в Россию? Как удалось Петру Первому переломить общественное мнение? И удалось ли?

1. Признак смуты



На Руси долгое время ели руками. / Фото: ru.wikipedia.org. На Руси долгое время ели руками. / Фото: ru.wikipedia.org.

Долгое время на Руси пользовались лишь ложкой и ножом. Более того, знатные бояре и вовсе ели руками. И, учитывая их бороды, зрелище было не самым приятным. Все изменилось во времена Смуты. Принято считать, что первой вилку в Россию привезла именно Марина Мнишек. Та самая, которая была женой Лжедмитрия. Она и так не пользовалась в народе популярностью, а наличие явно заморского столового прибора и вовсе сделали ее дьяволом в глазах народа.

И хотя современные раскопки доказывают, что вилки были на Руси еще в четырнадцатом веке, они прочно ассоциируются у народа с Мнишек. Лжедмитрий с супругой стали символами Смутного времени. Всего плохого, что произошло со страной. Неудивительно, что досталось и привычным вещам Мнишек. Но если ее гардероб просто осуждали, то привезенный в Россию столовый прибор буквально демонизировали.

2. Вилы дьявола



Вилка ассоциировалась с Мнишек и Смутой. / Фото: ru.wikipedia.org. Вилка ассоциировалась с Мнишек и Смутой. / Фото: ru.wikipedia.org.

Церковь всегда выступала категорически против вилки. По мнению верующих людей, этот столовый прибор слишком сильно напоминал вилы дьявола.

Особенно остро церковь отреагировала на то, что Мнишек привезла этот дьявольский столовый прибор в Россию. Они считали, что его признаком католичества. Так вилка стала не просто чужеродным предметом, но и чем-то, что разрушило страну. Когда смутные времена закончились, церковь объявила, что русский народ победил дьявола. Так вилка вновь стала запрещенным столовым предметом. Более того, после Смуты она ассоциировалась у народа с людским злом, которое оказалось куда страшнее религиозного.

3. Нарушение сакрального ритуала



Церковь всегда была против вилки. / Фото: ru.wikipedia.org. Церковь всегда была против вилки. / Фото: ru.wikipedia.org.

Помимо того, что вилка была похожа на вилы нечистой силы, было в ней и еще кое-что неправильное. На Руси прием пищи считался сакральным ритуалом. Люди издревле ели руками. После чего стали пользоваться ложкой. Но вот вилка всегда вызывала вопросы.

Дело в том, что ее использование нарушало сам процесс принятия пищи. Она будто бы заново убивало уже мертвое животное, когда протыкала его. Более того, вилка делала прием пищи более изнеженным. А это уже ассоциировалось у народа с гордынею. И дабы не прогневать Бога, люди старались не использовать этот странный столовый прибор.

4. Приказ Петра Первого



Именно Петр Первый изменил мнение о вилке. / Фото: ru.wikipedia.org. Именно Петр Первый изменил мнение о вилке. / Фото: ru.wikipedia.org.

Все изменилось с приходом Петра Первого к власти. Всем известно, что он всегда смотрел на Европу и ее традиции. Он приказал сбрить бороды, нарядил всех в европейские платья и ввел моду на вилку. Ту самую, которую веками считали инструментом дьявола. Как же ему это удалось?

Считается, что царь всегда прав. Так что тех, кто не желал подчиняться приказам Петра, ждала невеселая судьба. Это сыграло ключевую роль во введении всех европейских новшеств. Более того, Петр издал приказ. Он обязал каждую знатную семью обзавестись новыми столовыми приборами, в которых вилка была обязательным предметом. Сам же царь всегда путешествовал с личным набором столового серебра, среди которых, конечно же, была и вилка. Он собственным примером показывал, что вилка удобнее ложки. И постепенно аристократия стала брать с него пример, дабы не угодить в немилость к царю.

5. Долгий путь принятия вилки



Современным людям сложно представить ужин без вилки. / Фото: Современным людям сложно представить ужин без вилки. / Фото: www.freepik.com

Но если аристократы были согласны на европейские новшества, то простой народ долго отказывался от вилки. Приказы царя их мало интересовали. Простой народ куда охотнее верил церкви и народным суевериям. А те продолжали уверять, что вилка – предмет дьявола. Однако прогресс не стоял на месте, и спустя пару веков вилкой пользовались уже во всех семьях нашей страны.

Как же удалось этого добиться? Да очень просто. Все изменила промышленная революция. Если в восемнадцатом, да и в девятнадцатом веке простой народ отказывался от вилок, считая это барскими капризами. Но в двадцатом веке все кардинально изменилось. Еще в девятнадцатом веке началась промышленная революция. Вилки стали производить из алюминия, что значительно снизило их стоимость. Плюс ко всему стали набирать популярность кулинарные книги и трактаты по этикету, в которых вилка неизменно присутствовала. Так, спустя два столетия, в двадцатом веке не нашлось бы семьи, в которой не пользовались бы вилкой. А ведь когда-то она ассоциировалась со временем Смуты и самим дьяволом.