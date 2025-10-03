Калифорнийский стартап создал электрическое аэротакси с кольцевым крылом

В последние годы разрабатывается целый ряд стартапов, целью которых является создание воздушного такси. И каждый из них при общей задумке имеет собственные «изюминки». Однако авторы калифорнийского стартапа Craft Aerospace превзошли многих своих коллег: им удалось создать аппарат с крыльями, похожими по форме одновременно на круг и на ромб., успешные испытания первого прототипа уже позволили им заключить первый договор на производство серии аэротакси в несколько сотен экземпляров.
Один из самых запоминающихся концептов аэротакси. /Фото: spot.im
Калифорнийский стартап Craft Aerospace отличается от многих похожих разработок несколькими отличительными особенностями. Так, например, разработчики выбрали необычное количество пассажиров: так, если обычно проекты типа eVTOL либо проектируются одно- или двухместными, либо рассчитанными на несколько десятком пассажиров, то данная разработка остановилась где-то посередине — в нем расположены девять посадочных мест. Применять аэротакси планируют для городских и региональных перелетов.
Концепт-арт Craft Aerospace с выпущенными закрылками. /Фото: building-tech.org
Прежде всего в глаза бросается именно необычная конструкция воздушного такси. В первую очередь, речь идёт о нетривиальной двигательной установке. Так, если фюзеляж аппарата Craft вполне традиционный, то крылья имеют необычный вид: переднее крыло в конце загибается вниз и соединяется с задним крылом. В итоге получается необычный их силуэт, похожий на кольцевое крыла в форме ромба.
Необычным образом воздушное такси и взмывает в небо. Для взлёта пилоту необходимо направить тягу вниз, а для режима горизонтального полета тягу отдают назад назад. Вариантов для воплощения этой схемы в жизнь существует несколько, но Craft решил изменять вектор тяги за счёт закрылок, которые в нужный момент выпускаются и перенаправляют поток воздуха вниз во время взлета, а затем возвращаются в исходное положение позволяют аппарату лететь вперед.
Схематическое изображение работы закрылок для направления тяги. /Фото: techcrunch.com
Информации о концепте с точки зрения конструктивных особенностей и технических характеристик не так много, однако о ходе разработок авторы всё-таки рассказывают. Так, известно, что уже были проведены испытания конструкции в форме небольшого прототипа и показана его работоспособность. Кроме того, разработчики планируют довести полномасштабный аппарат до показателей грузоподъёмности в 1130 кг, максимальной скорости - 550 км/ч и расстояния - 1600 км. Такие данные позволят стартапу охватить около 65% всех внутренних авиарейсов в США.
Концепт уже выглядит весьма многообещающим. /Фото: newatlas.com
Достоинством полетов на авиатакси в отличие от самолета является возможность приземления прямо в городе, на небольших посадочных площадках. Это фактически нивелирует разницу во времени полёта. Все эти плюсы и особенности конструкции делают стартап настолько привлекательным, что авторы уже заключили соглашение о намерении приобрести от 200 до 600 аппаратов с авиакомпанией JSX. А начало серийного производства eVTOL Craft Aerospace планируется на 2026 год.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии