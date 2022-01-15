Интересные медицинские случаи

Жизнь полна сюрпризов. К сожалению, человек не робот, и ему тоже требуется своевременное медицинское лечение. Но помимо стандартных случаев, которыми считаются плановые операции илилечение ОРВ и ОРЗ, многие врачи имеют в своем «багаже» и парочку интересных и весьма странных случаев, которыми они с радостью делятся с друзьями и родными. Сегодня мы расскажем несколько медицинских историй, которые могут повергнуть в шок каждого.









1. Слепота от мобильного телефона

2. Провальная операция

3. Картошка в качестве контрацептива

4. Долгожданный ребенок