«Четвёрка» впечатляющих небоевых экспонатов Оружейной палаты, которые сложно обойти стороной

Оружейная палата - это один из самых знаменитых отечественных музеев, в котором собраны несколько тысяч экспонатов, способных поведать о почти тысяче лет российской истории. Вот только многие, кто там ещё не побывал, считает, что там собрано исключительно оружие и военная техника. Однако в реальности это совсем не так: в залах столичной сокровищницы можно найти и одежду, и украшения, и королевские регалии. Причём многие из них настолько ценны как с исторической, так и с научной точки зрения, что не обратить на них свой взор будет сродни преступлению. Вашему вниманию «четвёрка» небоевых экспонатов Оружейной палаты, которые невозможно обойти стороной.
1. Шапка Мономаха
Шапка Мономаха в экспозиции сокровищницы. /Фото: wikipedia.org
Пожалуй, нет более знаменитого экспоната Оружейной палаты, которым нельзя воевать, чем легендарная Шапка Мономаха. Этот символ российского самодержавия является одной из древнейших регалий в экспозиции. Более двухсот лет ею венчали на царство, пока Пётр Великий не заменил этот обряд коронацией. Сегодня Шапку Мономаха можно увидеть в Оружейной палате в числе других царских регалий, которые там выставляются.
2. Шлем Ярослава Всеволодовича
Шлем, которому больше 800 лет. /Фото: bm.digital
Наиболее древним экспонатом Оружейной палаты также является головной убор, однако он всё-таки имеет отношение к войнам. Речь идёт о боевом шлеме князя Ярослава Всеволодовича, сына Всеволода Большое гнездо и отца Александра Невского. Согласно источникам, свои доспехи правитель потерял во время битвы в урочище Липицы 21 апреля 1216 года. Там шлем и пролежал почти 600 лет, пока не был найден местной крестьянкой. После установления принадлежности его включили в первую экспозицию Оружейной палаты, где он находится до сих пор.
3. Трон Ивана Грозного
Трон, который приписали Ивану Грозному. /Фото: putidorogi-nn.ru
Иван Васильевич, прозванный Грозным, остаётся одним из самых известных российских царей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и его вещи оказались в сокровищнице Оружейной палаты. Самой любопытной из них можно смело считать его трон. Впрочем, в его принадлежности именно этому царю сомневается множество исследователей, однако именно так экспонат именуется уже одно десятилетие. Трон выполнен из дерева и слоновой кости, а также украшен изображениями эпизодов из жизни библейского царя Давида.
4. Летняя карета Екатерины II
Гондола на колесах в экспозиции сокровищницы. /Фото: scorcher.ru
Особый интерес в Оружейной палате вызывает выставка карет и экипажей, некоторые из них принадлежали российским правителям. Однако наиболее любопытным экспонатом среди них считается летняя прогулочная коляска императрицы Екатерины II, которая также известна, как «Гондола». Четырёхместный экипаж украшен искусной резьбой по дереву и даже произведениями живописи. Летняя коляска Екатерины II была изготовлена по заказу графа Орлова в Англии и привезена в Россию в 1779 году.
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