Роскошнее Мазерати: 5 самых дорогих поездов в мире

Несмотря на то, что самым распространенным способом путешествий стали авиаперелеты, остается большое число тех, кто предпочитает добираться до пункта назначения поездом. Среди них есть люди, которые хотят совместить удобство железнодорожного передвижения с роскошью и яркими впечатлениями. К их услугам дорогие, с великолепным декором и первоклассным обслуживанием туристические поезда.
В мире таких поездов большое количество, но самые люксовые и эксклюзивные поезда, билет на которые стоит баснословные деньги, находятся в нашем списке.
1. Поезд Suite Shiki-Shima
Поезд Suite Shiki-Shima запущен в 2017 году/ Фото: wikimedia.org
Экскурсионный поезд из Японии под названием Suite Shiki-Shima – один из самых эксклюзивных и дорогих в мире. Он был запущен Восточно-Японской железнодорожной компанией в 2017 году для совершения коротких маршрутов от двух до четырех дней по живописным местам Японии. По сути, это не просто поезд со спальными местами, а люксовый отель на колесах.
У поезда Shiki-Shima стеклянные стены/ Фото: bbc.com
Электро-дизельный поезд, состоящий из десяти вагонов – шести спальных, салона, ресторана и двух обзорных вагонов в концах поезда, спроектировал Кен Окуяма, работавший также с Porsche, Ferrari и Maserati. Это он автор идеи обзорных вагонов с полностью стеклянными стенами, откуда перед путешественниками открывается панорамный вид на луга, леса и береговую линию восточной Японии.
Интерьер в Shiki-Shima/ Фото: magazinehorse.com
Ресторан в Shiki-Shima кормит на высшем уровне, ведь в нем шеф-поваром работает Кацухиро Накамура – обладатель Мишленовской звезды.
Ресторан в роскошном поезде/ Фото: chance4traveller.com
Частные апартаменты всех пяти спальных вагонов включают по три отдельных номера-люкс, а самые роскошные из них – это двухуровневые «мезонеты».
Номер в Shiki-Shima/ Фото: cntraveler.com
Номера в этом поезде будут побольше, чем некоторые квартиры в Токио. В каждом из них есть душ и собственный туалет, а люксы даже имеют ванны. Всего поезд может одновременно везти 34 пассажира, которые смогли заплатить за поездку от 2800 до 10 000 долларов.
2. Rovos Rail
Поезд-отель Rovos Rail/ Фото: irtsociety.com
Один из самых роскошных в мире поездов – поезд-отель Rovos Rail курсирует по маршрутам Южной Африки, Намибии и Танзании. Его владелец – частная железнодорожная компания из Претории, ЮАР. Всего у нее есть два поезда, состоящие из 20 отреставрированных вагонов Родезийских железных дорог – тех времен, когда Африка была колониальной. Некоторые вагоны построены до 1920-х годов.
Люксовое убранство проезда/ Фото: rhinoafrica.com
Rovos Rail впечатляет своим люксовым сервисом, роскошью в номерах в сочетании с типично африканскими маршрутами. Каждый поезд имеет два салона для отдыха, два вагона-ресторана и спальные купе с отдельными ванными комнатами.
Всего в поезде 36 купе, где размещаются 72 пассажира. Три типа номеров: королевский люкс площадью 16 кв. м в половину всего вагона с гостиной и викторианской ванной, суперлюкс площадью 10 кв. м и люкс Пульман площадью 7 кв. м с диваном, трансформирующимся в кровать.
В поезде Rovos Rail имеется 36 купе/ Фото: abercrombiekent.co.uk
Маршруты проходят по самым живописным местам Африки с ее достопримечательностями и уникальным животным миром. Маршрут Кейптаун охватывает 1600 км: из Кейптауна поезд идет через пустыню Кару к алмазному руднику Кимберли и до Претории.
Есть маршрут к водопаду Виктория, поездка на гольф-сафари на лучшие на Черном континенте поля для гольфа, на сафари в Намибию и другие. Длительность поездок от 3 до 16 дней, стоимость туров составляет около 10 000 долларов.
Путешествие на поезде по Африке/ Фото: cnn.com
Интерьер поезда выдержан в викторианском стиле, с отделкой деревянными панелями и бронзой. Эта атмосфера начала прошлого века идеальна для медового месяца или романтического путешествия.
Сервис в Rovos Rail/ Фото: irtsociety.com
Рестораны, в которых работают лучшие шефы и повара, предлагают изысканные и уникальные блюда, способные составить конкуренцию лучшим заведениям мира.
3. Maharajas Express
Maharajas Express на станции/ Фото: wikimedia.org
Экзотический и роскошный туристический поезд Индийской железнодорожной корпорации IRCTC называют «Восточным экспрессом Востока». Он ходит в рейсы с 2010 года и за это время не раз завоевывал титул лучшего роскошного поезда в мире.
Всего путешественникам доступны четыре маршрута, время поездок ограничено сезоном октябрь-апрель. Короткие туры совершаются по Золотому треугольнику Индии – Дели, Джайпур, Агра, а более длительные включают недельное путешествие по Индии.
В Maharajas Express имеется 23 вагона/ Фото: irtsociety.com
Всего в Maharajas Express 23 вагона, из них 14 гостевых – рассчитаны на 84 пассажира. Имеется зал ожидания Rajah Club со своим баром и библиотекой книг на разных языках. К услугам путешественников – два вагона-ресторана, еще один специальный вагон-бар.
Ресторан в шикарном индийском поезде/ Фото: wikimedia.org
Ресторан Mayur Mahal оформлен в восточном стиле настоящими павлиньими перьями. Для безопасной поездки в условиях Индии поезд оборудован водоочистной установкой.
4. Восточный экспресс VSOE
VSOE следует по маршруту Лондон – Венеция/ Фото: flyaeolus.com
Вдохновленный историческим Восточным экспрессом Париж-Константинополь 1883 года, этот поезд был восстановлен в 20 веке как роскошный туристический последователь прошлой эпохи. Известен как Venice Simplon-Orient-Express, следующий по маршруту Лондон – Венеция.
За его возрождение взялся Джеймс Шервуд из США, купив в 1977 году два вагона из всех разбросанных по свету остатков Восточного экспресса. Всего он приобрел 35 спальных вагонов, восстановив за несколько лет все их великолепие.
Внутреннее убранство вагонов поезда/ Фото: cnn.com
Вагоны получили восстановленные витражи, стеклянные панели, деревянную отделку известных художников 19 века, старинный декор включал бронзу и текстиль, фарфоровые и хрустальные детали.
Ресторан Восточного экспресса/ Фото: foodandwine.com
Роскошный и очень дорогой поезд привлекал публику, тем более что эти вагоны помнили великие имена – Владимира Набокова, Одри Хепберн и Шарля де Голля, которые путешествовали в них в свое время.
Гости ресторана поезда/ Фото: amazonaws.com
В полном соответствии с изысканной обстановкой находится и еда, которой кормят в Восточном экспрессе – устрицы, лобстеры, шампанское и все, что только пожелают путешественники, заплатив за билет сумму в 20 000 долларов.
5. Поезд «Золотой орел»
«Золотой орел» ходит по маршруту Москва – Владивосток/ Фото: hdpic.club
Еще более роскошный туристический поезд выходит на маршрут Москва – Владивосток в России. Режим его работы круизный – туристы могут отправиться на озеро Байкал или другие места Сибири и Дальнего Востока только раз или два в году. Стоимость поездки начинается от миллиона рублей, поэтому чаще «Золотой орел» перевозит иностранных туристов.
Стоимость поездки на «Золотом орле» начинается от 1 млн рублей/ Фото: vip-trains.com
Всего в поезде 12 вагонов, среди которых выделяются трехкомнатные купе люкс. Кроме двух ресторанов и вагона-бара, имеются и другие заведения – от салона красоты и тренажерного зала до массажного кабинета.
Кресла поезда/ Фото: rbk.ru
За две недели пути пассажирам предоставляются все возможные удобства. Питание самого высокого качества, и меню составлено так, чтобы познакомить с национальной кухней тех мест, где поезд проезжает. Чай и кофе в «Золотом орле» подают в старинной фарфоровой посуде Императорского фарфорового завода.
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