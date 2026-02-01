5 проверенных способов отмыть очень грязную ванну

Bот это да! Существует довольно много средств, благодаря которым удастся почистить ванну в домашних условиях. Чтобы выбрать наиболее подходящий, следует попробовать их все, а потом остановиться на том, которое показало лучшие результаты!







СОДА + СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

СОДА + УКСУС

УКСУС, СПИРТ И СОДА

СОДА + ЛИМОННАЯ КИСЛОТА

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ И ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Для придания приятного аромата этому средству можно также добавить в него 10 капель эфирного масла лимона.Смешайте столовую ложку соды, столько же любого средства для мытья посуды в кашицу, добавьте эфирное масло лимона и ложечкой перемешайте. Нанесите получившуюся пасту на губку и распределите по бортикам ванны. Если она очень грязная, то нужно будет немного потереть борта. Оставьте пасту на 10-15 минут, а затем хорошенько смойте водой.Этот вариант подойдет для очень грязной ванны с отложениями и ржавчиной, но мыть придется в два этапа. Вам понадобится 6 ст ложек пищевой соды и столько же кальцинированной (она продается в хозяйственных магазинах). Перемешайте два вида соды, добавив немного воды, и сделайте пасту. Такое средство обладает сильными щелочными свойствами, хорошо расщепляет жировые отложения и удаляет налет. Способ нанесения точно такой же, как и в первом варианте.После того, как вы протерли ванну пастой из соды, необходимо взять 100 г уксуса (около 1/3 стакана) и 100 г отбеливателя (персоли). Перемешайте уксус и отбеливатель и нанесите поверх предыдущей смеси.Оставьте на полчаса, а затем как следует смойте водой. Эффект будет обязательно, и еще какой!Более усовершенствованный вариант для совсем запущенных случаев. 1/2 стакана, стакан спирта и 1/4 стакана соды.Перемешайте ингредиенты в пасту, добавьте 4 л теплой воды и нанесите на поверхность ванны. Смойте через четверть часа. Все отмоется легко и тщательно. К тому же, все три составляющих: уксус, сода и спирт, хорошо борются и уничтожают бактерии.Лимонная кислота заменит уксус, если его в доме нет. В этом случае нужно натереть содой ванну, а затем, не смывая соду, протереть еще раз лимонной кислотой. Она вступит в реакцию с содой, и начнет работать с известковыми отложениями и ржавчиной. Смесь, которую нанесли в два этапа, лучше оставить на 20-30 минут, а затем смыть горячей водой.Это сочетание поможет избавиться от ржавчины в ванне. Тем, у кого в домах старые трубы, прекрасно знакома эта проблема. Налейте в сухую чистую банку 100 г нашатырного спирта, а затем тонкой струйкой, аккуратно влейте 50 г перекиси водорода. Закройте банку и аккуратно взболтайте. Затем, наденьте резиновые перчатки, нанесите раствор на губку и осторожно промокните места, где имеются пятна ржавчины и разводы. Оставьте жидкость для воздействия на 10-15 минут, а затем смойте водой.