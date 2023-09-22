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Как быстро отмыть нечаянно оставленные на себе пятна зеленки


Как избавится от надоедливой зеленки.

Как избавится от надоедливой зеленки.

Зеленка - средство, которое есть, как правило, в каждом доме. И всем она хороша, но есть одна беда: открыв флакончик, велик риск измазаться буквально с ног до головы, да ещё и следы на одежде оставить. К счастью, есть несколько действенных способов по выведению пятен от зелёнки с себя и с текстиля.

1. Перекись водорода


Есть в каждой аптеке.

Есть в каждой аптеке.

 

Обычная 3-процентная перекись водорода найдется в любой аптеке. Она не нанесет вреда коже. Быстро и эффективно справится с пятнами от зеленки. Кстати, в текстильной промышленности именно эту перекись используют для отбеливания ткани.

2. Пищевая сода



Готовим из соды кашицу.

Готовим из соды кашицу.

 

Смешиваем небольшое количество соды с водой до получения густой субстанции, после чего наносим ее на кожу и начинаем тереть. Когда всё закончится, следует вымыть руки от соды в теплой воде. Пятна зеленки должны сойти.

3. Зубная паста


Отличный способ.

Отличный способ.

 

Зубная паста помогает чистить не только зубы, фары автомобилей и предметы посуды. Она также неплохо справляется с пятнами от зеленки. Впрочем, кто-то вообще в этом сомневался. И всё же лучше использовать пасту для зубов.

4. Жирный крем


Должен помочь.

Должен помочь.

 

Любой жирный крем способен справиться с зеленкой на коже, правда, в отличие от других методов, наносить субстанцию придется несколько раз. Один из тех случаев, когда начинаешь понимать поговорку про терпение и труд, которые все перетрут.

5. Лимон


Долька лимона должна помочь.

Долька лимона должна помочь.

 

Лимон также поможет избавиться от пятен зеленки. Вот только стоит помнить о том, что разные сорта лимона имеют разную кислоту и «едкость», а значит далеко не каждый фрукт будет одинаков хорош в очистке пятен.

6. Спирт


Универсальное, но малоэффективное средство.

Универсальное, но малоэффективное средство.

 

Не самый лучший метод в плане эффективности. После спирта остаются разводы зеленкой, которые может быть так же сложно убрать, как и пятна. Однако если других идей нет, то сгодится и такая.

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Как быстро отмыть нечаянно оставленные на себе пятна зеленки

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Как быстро отмыть нечаянно оставленные на себе пятна зеленкиПодписаться на мой Instagram
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