5 современных звезд, скопировать которых хотят их фанаты по всему миру

5 место: Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд - актриса сомнительного таланта, которая прославилась на весь мир благодаря театральным скандалам. / Фото: ru.tsn.ua

Подражательницы королевы скандалов.

4 место: Джонни Депп

10 лет назад он был бы на первом месте в подобном материале. / Фото: burtonland.ru

Азиатский и европейский джоннидеппы.

3 место: Билли Айлиш

17-Летняя идол современных подростков Билли Айлиш. / Фото: Kinonevs. ru

Если ты не похожа на Билли, не видать тебе коммента с лайком, йоу)

2 место: Ким Кардашьян

Светская львица №1 в 21 веке. / Фото: teleprogramma.pro

Для этих девушек смыслом жизни стало вести фотоблоги а-ля Ким.

1 место: BTS

Количество их поклонников исчисляется... сотнями миллионов! / Фото: popcake.tv

Эти люди так ходят в школу и по улицам.