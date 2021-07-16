5 современных звезд, скопировать которых хотят их фанаты по всему миру

Знаменитостей и мировых звёзд в мире десятки тысяч. Но далеко не на всех из них стремятся быть похожи внешне множество людей. В данном материале - расположенный от последнего места к первому ТОП-5 знаменитостей, у которых самое большое количество поклонников-двойников, ведущих свои странички в социальных сетях по всему миру.
5 место: Эмбер Хёрд
Эмбер Хёрд - актриса сомнительного таланта, которая прославилась на весь мир благодаря театральным скандалам. / Фото: ru.tsn.ua
Если спросить среднестатистического киномана, который далёк от светских хроник, какие из фильмов он смотрел с Эмбер Хёрд, то тот с очень большой вероятностью скажет, что не может припомнить, кто это. А вот любители светских сплетен поделятся на два лагеря. Одни скажут «Эта жена Деппа, которую он бил!», а вторые - «Это жена Джонни Деппа, которая его била!». В этой загадочной - и с большой долей вероятности фиктивной - связи Деппа и Хёрд сценарии переигрывались несколько раз (как сейчас это происходит с такими российскими театральными ток-шоу сценариями для масс, как «Гоген Солнцев и его старая жена» (которая то богиня секса, то бомжиха и алкоголичка, по словам травести-дивы Гогена) или «Федор Шаляпин и...» (далее по списку куча его развенчанных фиктивных любовниц), таким образом, то Депп якобы бил Херд, то Херд якобы била Деппа. В результате за актрисой для одних закрепился ярлык королевы стерв, для других - агнца божьего. Как мы видим на коллаже ниже, очень многие стремятся подражать ей и выглядеть, как она.
Подражательницы королевы скандалов.
4 место: Джонни Депп
10 лет назад он был бы на первом месте в подобном материале. / Фото: burtonland.ru
Строчку выше бывшей якобы супруги занимает бывший якобы муж Джонни Депп. Вот только в данном случае говорить об отсутствии таланта не приходится. Джонни Депп является одним из самых талантливых актеров современности, создавшим больше культовых образов, чем в свое время это удалось таким глыбам, как Марлон Брандо или Аль Пачино. С подачи его партнера, режиссера Тима Бертона, Депп воплотил на экране такие культовые персонажи, как Эдвард Руки-Ножницы, Суини Тодд, Вилли Вонка, Барнабас Коллинз. Ну а полностью придуманный им самим персонаж Джек Воробей из франшизы «Пираты Карибского моря» стал уже на данный момент персонажем интернационального фольклора - этот образ эксплуатируется в любых жанрах, будь то студенческие репризы, КВН, реклама, отсылки в других произведениях искусства.
Подражать Джонни Деппу 10 лет назад хотели многие. Было время, когда в каждом крупном городе был свой местный джоннидепп. Но в связи с тем, что актер в настоящее время снимается в кино очень мало, а большую часть время гастролирует как рок-музыкант в составе группы «Голливудские вампиры», интерес к нему угасает, поэтому только 4 строчка в данном топе.
Азиатский и европейский джоннидеппы.
3 место: Билли Айлиш
17-Летняя идол современных подростков Билли Айлиш. / Фото: Kinonevs. ru
Этой американской певице всего 17 лет. И в настоящее время она получила просто вирусную популярность среди подростков и молодежи. У её клипа «Bury a Friend» («Похорони друга») - более 80 000 000 просмотров. У ее инстраграма - более 15 000 000 подписчиков. А во всех песнях Билли - боль, страх и грусть. Порою они максимально физиологичны, как и видео Айлиш: в них ей втыкают в спину шприцы, в них вокруг неё бегают пауки, в них она плачет странными синими чернильными слезами и кричит. Метафоры из её текстов примерно такие: «Здорово спать в катафалке», «Нужно наступить на стекло», «Способы, как ты можешь небрежно умереть». Подобная лирика, как ни странно, сейчас оказалась очень востребованной среди молодых людей во всем мире. Любопытно, что все эти тексты поются не с истерическим надрывом, а максимально равнодушно, что в итоге делают творчество столь юной певицы эффектным и убедительным.
Если ты не похожа на Билли, не видать тебе коммента с лайком, йоу)
2 место: Ким Кардашьян
Светская львица №1 в 21 веке. / Фото: teleprogramma.pro
Ким Кардашьян - американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу «Танцы со звёздами» в США. По большому счету, дама не отличается вообще никакими талантами, а известна прежде всего как та знаменитость, которая отобрала у Дженнифер Лопес титул «лучшей попы мира». Ранее лавры, подобные тем, что сейчас несет на челе Ким, несла светская львица Перис Хилтон, дочь владельца одной из самых дорогих сети отелей в мире. Но теперь о Перис все позабыли, потому что следят за инстаграмом Первой Попы Мира Ким. По большому счету, работа Ким - это выставление собственного тела напоказ, что часто волнует общественность и вызывает негодование поклонников-критиков. Например, после выкладывания фото топлесс, на которых светская львица лишь прикрывает соски кончиками пальцев, подписчики воскричали, что Ким перебарщивает с откровенностью. В комментариях под снимками подписчики то и дело напоминают Кардашьян, что у нее есть трое детей, которые рано или поздно увидят эти кадры.
Для этих девушек смыслом жизни стало вести фотоблоги а-ля Ким.
1 место: BTS
Количество их поклонников исчисляется... сотнями миллионов! / Фото: popcake.tv
Бьёмся об заклад, что не все знают, что такое «кей-поп». Под этим сокращенным термином понимается корейская рэп-поп музыка, которая на данный момент завоевала вирусную популярность среди подростков и молодежи. А самая знаменитая группа в этом жанре - бойзбэнд BTS. Отличительной чертой достаточно большого количества их фанатов является то, что они пытаются выглядеть в точности, как участники группы, причем в этом образе юные фанаты ходят в школу, гуляют по улицам. У инстаграмов участников группы - десятки миллионов поклонников. И базируются они отнюдь не только в восточном полушарии Земли. Представьте себе удивление вашей покорной слуги, автора данного материала, когда она видит на улицах областного центра Беларуси подростков, шагающих в полном косплее участника BTS! Маркетологи в союзе с писателями даже создали «Вселенную BTS» - альтернативную вселенная, которая является связующим звеном в видеоклипах, тизерах, фотографиях и мини-фильмах группы.
Интересная деталь: некоторые поклонники-косплееры остаются в образе любимых корейских певцов даже дома и расстаются с образом только перед сном.
Эти люди так ходят в школу и по улицам.
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