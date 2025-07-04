Как убрать застарелые пятна и желтизну на сувенирах

Решили навести порядок дома? Генеральная уборка – это длительная и сложная работа, которая отнимает много физических сил. Особенно раздражают «приятные мелочи», купленные в поездке по городам и странам, или подаренные друзьями в качестве сувенира.
Хорошо, если они стояли у вас под стеклом. Но, в моем случае они красовались на полке в кухне, придется чистить их самостоятельно.
Понадобится
Все, что вам понадобится – это обычный аспирин в таблетках за 20 рублей.
Внимание! Только не шипучий аспирин, он не поможет!
Процесс простого удаления желтизны
1. Наливаю в таз столько воды, чтобы она покрывала лежащие в нем сувениры (покажу на примере оного сувенира).
2. Добавляю в воду толченые таблетки аспирина, примерно 5 штук.
3. Хорошо размешиваю порошок в воде и оставляю на несколько часов. В сложных случаях, когда пятна застарелые, можно оставить на ночь.
Утром я просто споласкиваю уже чистые сувениры и просушиваю, затем убираю подальше, чтобы снова не пришлось отмывать.
Это важно! Аспирин может заменить дома любой отбеливатель, главное, правильно его применять. Кроме того, цена его значительно ниже дорогостоящих средств в магазине.
Преимущества: экономия, без энергетических затрат, эффективно! Пользуйтесь на здоровье почти бесплатным лайфхаком!
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