Как убрать застарелые пятна и желтизну на сувенирах

Решили навести порядок дома? Генеральная уборка – это длительная и сложная работа, которая отнимает много физических сил. Особенно раздражают «приятные мелочи», купленные в поездке по городам и странам, или подаренные друзьями в качестве сувенира.







Хорошо, если они стояли у вас под стеклом. Но, в моем случае они красовались на полке в кухне, придется чистить их самостоятельно.

Но, я знаю простой и быстрый способ убрать желтизну и пята с «реликвий», о котором вам сегодня и поведаю.Все, что вам понадобится – это обычный аспирин в таблетках за 20 рублей.Внимание! Только не шипучий аспирин, он не поможет!1. Наливаю в таз столько воды, чтобы она покрывала лежащие в нем сувениры (покажу на примере оного сувенира).2. Добавляю в воду толченые таблетки аспирина, примерно 5 штук.3. Хорошо размешиваю порошок в воде и оставляю на несколько часов. В сложных случаях, когда пятна застарелые, можно оставить на ночь.Утром я просто споласкиваю уже чистые сувениры и просушиваю, затем убираю подальше, чтобы снова не пришлось отмывать.Это важно! Аспирин может заменить дома любой отбеливатель, главное, правильно его применять. Кроме того, цена его значительно ниже дорогостоящих средств в магазине.Преимущества: экономия, без энергетических затрат, эффективно! Пользуйтесь на здоровье почти бесплатным лайфхаком!