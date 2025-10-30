Крошечный дом с планировкой, которая может менять его конфигурацию на усмотрение хозяев

Концепция динамичного домика, конфигурацию которого можно менять на свое усмотрение (Casa Ojala').

Минималистичный домик станет идеальным местом отдыха (концепт Casa Ojala').

Мини-апартаменты с гибкой планировкой можно устанавливать и на горном плато, и среди пустыни (концепт Casa Ojala').

Скользящие по рельсам стены помогут создать закрытое пространство или обеспечат панорамный обзор (концепт Casa Ojala').

Так выглядит домик с открытыми стенами и скрытыми перегородками (концепт Casa Ojala'). | Фото: newatlas.com.

Спальную зону, рассчитанную на двух человек, можно спрятать под раздвижным полом (концепт Casa Ojala').

Ванну можно принимать и на открытом воздухе, стоит лишь привести в действие механизм, сворачивающий стены и перегородки (концепт Casa Ojala').

А вот туалет спрятали в «подполье» (концепт Casa Ojala'). | Фото: acentraledellarte.org.

Домик можно изготавливать из материалов той местности, в которой будет установлен (концепт Casa Ojala').

На крыше домика обустроена терраса с зоной отдыха, установлены солнечные панели и система сбора дождевой воды (концепт Casa Ojala'). | Фото: noithatphongthuy.info.

Крыша домика станет идеальным местом для романтического ужина под звездным небом (концепт Casa Ojala'). | Фото: acentraledellarte.org.