Крошечный дом с планировкой, которая может менять его конфигурацию на усмотрение хозяев

Учитывая повышенный спрос на альтернативное жилье, в особенности на крошечные дома, не стало удивлением, что появляются концепты уникальных объектов. Одни из них поражают воображение футуристическими формами, другие – внедрением инновационных технологий. А вот амбициозный концептуальный проект от итальянского дизайнера обещает не только вышеперечисленные преимущества, но и дает возможность менять конфигурацию мини-апартаментов в зависимости от месторасположения, погоды или настроения.
Концепция динамичного домика, конфигурацию которого можно менять на свое усмотрение (Casa Ojala').
Молодая дизайнер из Италии Беатрис Бонзаниго (Beatrice Bonzanigo) на Миланской неделе дизайна представила концептуальный проект микро-дома под названием Casa Ojalá, который вызвал повышенный интерес, ведь его функциональность и динамичность не поддается простой классификации. Эта структура теоретически относится к крошечным домам, но больше похожа на юрту, хотя к традиционному способу строительства ни одного, ни другого объекта не имеет никакого отношения. Беатрис вместе с архитектурной студией IB Studio, которую и возглавляет, решила создать альтернативу «миру статической архитектуры», предлагая владельцам/гостям возможность соединиться с природой не выходя из дома.
Минималистичный домик станет идеальным местом отдыха (концепт Casa Ojala').
«Casa Ojalá – это устойчивая, минималистская, компактная и гибкая структура, которая открывает новые возможности для отдыха вдали от телевизора или кондиционера, - объясняет автор проекта. – Границы между внутренним и внешним миром больше не существует. Природа — существенная, фундаментальная и основополагающая его часть».
Интересный факт: Несмотря на то, что мини-апартаменты имеют небольшую площадь – всего 27 кв.
Мини-апартаменты с гибкой планировкой можно устанавливать и на горном плато, и среди пустыни (концепт Casa Ojala').
По сведениям редакции Novate.ru, чтобы достичь максимальной гибкости и динамизма для построения Casa Ojalá потребуются древесностружечные материалы, ткань, система рычагов, шкивов, подшипников, а также крепкие веревки. Благодаря цилиндрической форме и установленным рельсам, стены, сделанные из материала Wood-Skin, могут открываться частично или полностью, как и тканевые перегородки, которые сворачиваются на столбах по краю и центру конструкции, если захочется полного слияния с природой.
Скользящие по рельсам стены помогут создать закрытое пространство или обеспечат панорамный обзор (концепт Casa Ojala').
Так выглядит домик с открытыми стенами и скрытыми перегородками (концепт Casa Ojala'). | Фото: newatlas.com.
При этом можно обеспечить и вполне уединенное место для отдыха, стоит только задействовать нужные механизмы и внутри появится спальня, гостиная, мини-кухня, ванная комната, туалет и терраса. Если имеется желание любоваться природой или звездным небом лежа на кровати, можно не закрывать только определенную часть стен и потолка домика, чтобы никто не потревожил покой. Когда же захочется устроить вечеринку с кучей гостей, то стены и перегородки полностью убираются, создавая открытый шатер. По задумке креативного архитектора, вариантов организации пространства масса, все будет зависеть от климатической зоны, погодных условий, времени года, настроения или цели, для которой приобретается динамичный домик-юрта.
Спальную зону, рассчитанную на двух человек, можно спрятать под раздвижным полом (концепт Casa Ojala').
Особенные конструкционные моменты коснулись и организации пола. Оказывается, проектом предусмотрена раздвижная секция напольного покрытия, которая открывает спальную зону в нужное время и обеспечивает доступ в туалет, полностью скрытый из виду. Еще одним интересным внедрением станет цилиндрическая сердцевина, в которой установлен дровяной камин с дымовой трубой, обеспечивающий теплом в холодную пору. Сбоку же можно увидеть еще и лестницу, ведущую к террасе на крыше.
Ванну можно принимать и на открытом воздухе, стоит лишь привести в действие механизм, сворачивающий стены и перегородки (концепт Casa Ojala').
А вот туалет спрятали в «подполье» (концепт Casa Ojala'). | Фото: acentraledellarte.org.
Чтобы ничего не отвлекало от «перезагрузки», медитации и красоты окружающей природы, мебели в базовой комплектации предусмотрено по минимуму. При этом интерьер скучным или аскетичным назвать никак нельзя. Натуральное дерево, изысканный текстиль, эффектная ванна, тропический душ, камин с дровницей, дизайнерские напольные светильники – все это создает роскошную и вполне комфортную обстановку в современном стиле.
Домик можно изготавливать из материалов той местности, в которой будет установлен (концепт Casa Ojala').
Также стоит отметить, модель Casa Ojalá может собираться из различных материалов, в зависимости от того, что имеется в наличии в той или иной местности. Это поможет динамичному и довольно привлекательному объекту быть как экологически, так и социально устойчивым, ведь ткань и узоры на ней, а также древесина будет отражать местный колорит и народные предпочтения.
«Дерево и ткани напоминают о традициях того места, где будет находиться мини-дом, подчеркивая его уникальность и эстетическую адаптивность, оставаясь при этом формально узнаваемым объектом мирового рынка», – говорит Беатрис Бонзаниго.
На крыше домика обустроена терраса с зоной отдыха, установлены солнечные панели и система сбора дождевой воды (концепт Casa Ojala'). | Фото: noithatphongthuy.info.
Еще одним приятным моментом станет полная автономность Casa Ojalá, ведь проектом предусмотрена установка солнечных панелей и сопутствующего оборудования, систем сбора дождевой воды и рекуперации отходов. В комплект будет входить и самоочищающийся септик, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду.
Крыша домика станет идеальным местом для романтического ужина под звездным небом (концепт Casa Ojala'). | Фото: acentraledellarte.org.
На данный момент не известно во сколько выльется полноразмерный объект, готовый к приему жильцов или гостей отеля, ведь этот проект все же нацелен именно на туристический бизнес. Но представленный прототип размером 1:10 впечатлил всех без исключения посетителей миланской выставки, в особенности владельца фешенебельного курорта Rosewood Castiglion del Bosco в Тоскане, на территории которого находится полноразмерная динамичная модель Casa Ojalá и используется она в качестве гостевого Люкса новой формации.
