Лучший материал для садовых дорожек

Для того чтобы сделать садовую дорожку, нужно совсем немного материалов и никаких специфичных знаний! С работой точно справится каждый дачник. Если хотите дополнить свой участок красивой и надёжной дорожкой, то непременно смотрите идею ниже. Это просто, оригинально и довольно-таки бюджетно! Креативная садовая дорожка для всех.



Лучший материал для садовых дорожек

Материалы:


листы Пеноплекс 3 см;

армирующая сетка 5*5 мм;

клей для пенополистирола;

плиточный клей;

лак по камню.

Создание армирующего слоя

Возьмите листы Пеноплекс толщиной 3 см. Сделайте шероховатость с обеих сторон с помощью любого удобного инструмента — это необходимо для того, чтобы клей лучше держался. Разведите клей для пенополистирола водой согласно инструкции. Нанесите тонким слоем, разровняйте. Сверху положите отрезанный кусок армирующей сетки. Наконец, ещё немного клея. Выровняйте. Оставьте просохнуть. Затем повторите то же самое с другой стороны.

Лучший материал для садовых дорожек

Декор садовой дорожки

Разведите плиточный клей согласно инструкции. Нанесите слой, разровняйте. С помощью любого удобного инструмента нарисуйте узор камня/кирпича и т. п. Оставьте до полного высыхания.

Лучший материал для садовых дорожек

Покройте лаком по камню. После полной просушки выложите дорожку в саду.

Лучший материал для садовых дорожек

Всё готово! Оцените потрясающий результат. Получилась шикарная самодельная дорожка!


Лучший материал для садовых дорожек

Столь удивительной красоты больше ни у кого не будет! А главное, такая дорожка прослужит долгое время. Как видите, сделать её абсолютно не сложно!
дорожка
Сад
