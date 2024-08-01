Как вернуть ванне белизну и блеск без труда

Известковый налёт образовывается из-за жёсткой воды. Если периодически не чистить сантехнику, то она покрывается жёлтым налётом. Со временем его становится всё труднее удалить, без применения «ядерных» химических средств.

Подскажем, как вернуть пожелтевшей ванне белизну, блеск и идеальную чистоту! Это гораздо проще и эффективнее, чем использовать магазинную химию.

Очищение пожелтевшей ванны от налёта

В 100 мл тёплой воды добавьте 1 ст. л. лимонной кислоты. Сюда же капните буквально 1 ч. л. жидкого средства для мытья посуды.Размешайте до растворения кристаллов лимонной кислоты. Возьмите поролоновую губку и нанесите средство на ванну.Работайте только в перчатках, чтобы не повредить кожу рук.Если слив сильно загрязнился, то обработайте его этим раствором, поверх прилепите бумажное полотенце и ещё раз пропитайте раствором. В таком виде оставьте минимум на 15 минут.Лимонная кислота эффективно размягчает известковый налёт. Удалите бумажные салфетки с сильно загрязнённых участков и протрите губкой.Вы увидите разительное отличие до и после уборки! Ванна полностью белоснежная, чистая, без разводов и жёлтых подтёков. Пользуйтесь этим эффективным и абсолютно безвредным средством всякий раз, когда вам нужно очистить сантехнику!