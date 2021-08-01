Какую лучше всего сделать антенну из кабеля для цифрового ТВ

Антенну для цифрового телевидения можно сделать при должном желании самостоятельно из представительного куска кабеля. Среди народных мастеров особой популярностью пользуется три вида антенны. Самое время разобраться в том, какая из них отличается наилучшей эффективностью.
Вариант первый – штыревая антенна
Самый простой вариант. /Фото: youtune.com.
Самая простая и можно даже сказать «банальная» кустарная антенна для цифрового ТВ, которую сделать своими силами за считанные минуты может даже маленький ребенок. По сути, это просто кусок провода. Один конец зачищается под штекер. С противоположной стороны удаляется вся изоляция. После чего кабель сгибается до перехода. Длина самой антенны должна составляет 12.8 см (1/4 волны). Ничего сложного.
Эффективность: данный вид кустарной антенны является самым не эффективным.
Вариант второй – петличная антенна
Сделать не сложно. /Фото: youtune.com.
Данная антенна также делается очень просто. Один из краев кабеля зачищается под штекер, куда он в последствии и будет установлен. Длина отмеряемого под антенну провода должна составлять 52 сантиметра. На втором кончике провода (куда не крепится штекер) также снимается изоляция и оголяется металлический элемент. Антенна сворачивается кольцом, после чего оголенный металлический элемент вставляется в изоляцию о основания окружности. Антенна готова!
Эффективность: данный вид антенный можно считать вполне эффективным.
Вариант третий – петличная антенна с вырезом (для DVB-T/T2)
Лучший вариант. /Фото: youtune.com.
Рецепт создания данной антенны в полной мере совпадает с предыдущим. Разница лишь в том, что после создания кольца в верхней части антенны делается небольшой вырез. В этом месте удаляется фрагмент верхней (но не нижней) изоляции кабеля. Длина выреза должна составляет 1 сантиметр. Не забываем установить штекер. Также в месте закрытия окружности (для большей надежности конструкции) рекомендуется поставить термоусадочную трубку.
Эффективность: данный вид антенны является самым действенным среди кустарных образцов.
Видео:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии