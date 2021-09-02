Мама потратила 25 тысяч долларов, чтобы сделать выпускной для сына в «дубайском» стиле

Жительница США потратила 25 тысяч долларов на экзотические машины, три тонны песка и даже верблюда для экстравагантного выпускного сына-подростка в «дубайском» стиле.







43-летняя Саудия Шулер из Филадельфии вместе с друзьями и родственниками работала неделю напролёт, чтобы создать «дубайскую» атмосферу для выпускного своего сына Джонни Идена-младшего. Она привезла три тонны песка, арендовала верблюда на ферме в Огайо и заказала создание муралов.







По словам Шулер, она давно хотела поехать со своим единственным сыном в Дубай, но вместо этого решила перенести стиль далекой страны в свой район Филадельфии — для всеобщего наслаждения. К тому же мать считает, что аттестат сына со средним баллом 3,8 (по 4-балльной системе оценок) и его блестящая игра в баскетбольной команде вполне стоят затрат в 25 тысяч долларов.







У выпускника было три разных наряда, созданных стилистом Styles By Chey (на фото слева).











Последние несколько лет женщина боролась с раком и страдала от инсульта. «Несколько лет назад я была на смертном одре, — сказала она CBS. — Мой сын очень переживал. Он так верил в Аллаха. Он мусульманин, а я нет. Вот что придавало ему силы. Я поклялась, что если доживу, то сделаю величайший выпускной».

«Сначала мне показалось, что это уж слишком, мне не очень нравится много внимания, но это того стоит, — заявил подросток , у которого во время выпускного также были Lamborghini, Range Rover и Rolls Royce. — Это было эпично, люди».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)