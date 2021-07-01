Завораживающая красота «Радужной мечети» Ирана, которую лучше увидеть своими глазами

Потрясающая иранская «Розовая мечеть» является яркой достопримечательностью общемирового значения (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: mazhab.kz.

Вход в «радужную мечеть» Насир-аль-Мульк украшен мозаикой и стихами из Корана (Шираз, Иран). | Фото: arrow.holiday.

| Фото: photokarachko.blogspot.com. Когда солнечные лучи проходят сквозь витражи, внутри мечети появляются фантастически яркие переливы (Nasir al-Mulk, Иран).| Фото: photokarachko.blogspot.com.

Жемчужная арка стала украшением северного входа на территорию мечети-музея (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: ru.wikipedia.org.

Колонны и арка нефа украшены разноцветной мозаикой (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: bazariran.ru.

Невероятная игра цвета и света наступает с восходом солнца (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: sanaei.livejournal.com.

Nasir al-Mulk, Иран. | Фото: iranasia.com.

Витражи расписаны в особом стиле, поэтому возникает иллюзия объемного цветовосприятия (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: picbear.org.

Своды арочных потолков и сами колонны стали дополнительным украшением мечети (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: m.jetour.com.hk.

Мечеть оживает с каждым восходом солнца лучи которого, проходя сквозь яркие витражи и отражаясь в мозаике и плитке (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: ru.wikipedia.org.

В зимнее время мраморный пол покрывают разноцветными коврами (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: journal.homemania.ru.

В утренние часы мусульмане просят о благословении Всевышнего (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: deligent.livejournal.com.

Экстерьер мечети не менее впечатляющий, чем интерьер святыни (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: commons.wikimedia.org.

Завораживающая красота «Радужной мечети» привлекает много туристов (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: journal.homemania.ru.

Nasir al-Mulk, Иран. | Фото: sanaei.livejournal.com.