СССР 1930-40-х годов на документальных ретро-фотографиях Евгения Халдея.
Именно Евгений Халдей - автор известной фотографии, на которой запечатлена толпа, слушающая знаменитую речь Молотова - единственной из всех сделанных в Москве фотографий 22 июня 1941 года, что дошла до нашего времени. Впрочем, его карьера фотографа началась гораздо раньше - он снимал ещё в начала 1930-х. Была в его судьбе война, было забвение, но он навсегда остался в истории отечественной фотографии человеком-легендой и настоящим профессионалом. В этом обзоре подборка наиболее ярких снимков, снятых Халдеем с 1934 по 1946 год.
Евгений Халдей родился в 1917 году на Донбассе, а фотографией начал увлекаться с ранних лет. В 12 он сам смастерил фотокамеру из картонной коробки и с линзой из бабушкиных очков и даже сумел заснять городскую церковь. Когда подростком начал работать на заводе, с увлечением своим не расставался – снимал заводскую жизнь и занимался самообразованием. В 17 Евгений Халдей пригласили в газету «Сталинский рабочий» штатным фотографом, а позже он работал в издании «Собиалистический Донбасс». В 19 лет Халдей оказался в Москве и начал работать в фотохронике ТАСС. Много ездил по стране, много снимал.
Когда началась Великая Отечественная, Евгений Халдей ушёл на фронт и прошёл всю войну. Кстати, это именно его фотографии, на которой запечатлена толпа, слушающая знаменитую речь Молотова, единственная из всех сделанных в Москве 22 июня 1941 года, что дошла до нашего времени.
В 1948 Евгений Халдей оказался жертвой кампании против космополитов и был уволен из ТАСС. В его карьере наступила пауза. Но к счастью легендарный фотограф смог вернуться к профессиональной деятельности. Он начал снимать для газеты «Правда», а в 1978 прошла его персональная выставка в Севастополе. За два года до смерти, в 1995 году, Евгений Халдей получил титул «Рыцаря ордена искусств и литературы» на фестивале во французском Перпиньяне.
1. Рабочий Донбасса
Специалист, который выполняет комплекс работ по прокладке шахты.
2. Бойцы на привале
Бойцы на привале.
3. Прасковья Никитична Ангелина
Бригадир тракторной бригады и участница стахановского движения в годы первых пятилеток.
4. Конный дозор
Военно-полевая конная команда из 12 человек для охраны, связи и частично проведения разведывательных мероприятий.
5. Женский строительный отряд
Мостоотряд на строительстве Днепро-Бугского канала, 1939 год.
6. Выступление Молотова по радио 22 июня 1941 года
Москвичи слушают речь В.М. Молотова о начале Великой Отечественной войны.
7. Авиация Северного флота
Самолёты Северного оперативно-стратегического объединения ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.
8. Вручение наград
Вручение государственных наград морякам за особые заслуги.
9. «Солдатский труд»
Солдатский быт в первые годы Великой Отечественной войны.
10. Матросы шагают по Мурманску
Подготовка советских войск к наступление германо-финских войск на Мурманском участке.
11. Руины Мурманска
Последствия артподготовки во время проведения Мурманской операции германо-финскими войсками.
12. Боевая готовность
Матросы Северного оперативно-стратегического объединения ВМФ СССР.
13. Братская могила
Похороны советских солдат расстрелянных фашистами в Крыму, 1942 год.
14. Страшный кадр войны
Похороны родных и близких. Крым, 1942 год.
15. Керченско-Феодосийская десантная операция
Завершающий этап крупной десантной операции советских войск на Керченском полуострове.
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