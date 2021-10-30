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СССР 1930-40-х годов на документальных ретро-фотографиях Евгения Халдея


СССР 1930-40-х годов на документальных ретро-фотографиях Евгения Халдея.

СССР 1930-40-х годов на документальных ретро-фотографиях Евгения Халдея.

Именно Евгений Халдей - автор известной фотографии, на которой запечатлена толпа, слушающая знаменитую речь Молотова - единственной из всех сделанных в Москве фотографий 22 июня 1941 года, что дошла до нашего времени. Впрочем, его карьера фотографа началась гораздо раньше - он снимал ещё в начала 1930-х. Была в его судьбе война, было забвение, но он навсегда остался в истории отечественной фотографии человеком-легендой и настоящим профессионалом. В этом обзоре подборка наиболее ярких снимков, снятых Халдеем с 1934 по 1946 год.

Евгений Халдей родился в 1917 году на Донбассе, а фотографией начал увлекаться с ранних лет. В 12 он сам смастерил фотокамеру из картонной коробки и с линзой из бабушкиных очков и даже сумел заснять городскую церковь. Когда подростком начал работать на заводе, с увлечением своим не расставался – снимал заводскую жизнь и занимался самообразованием. В 17 Евгений Халдей пригласили в газету «Сталинский рабочий» штатным фотографом, а позже он работал в издании «Собиалистический Донбасс». В 19 лет Халдей оказался в Москве и начал работать в фотохронике ТАСС. Много ездил по стране, много снимал.


Когда началась Великая Отечественная, Евгений Халдей ушёл на фронт и прошёл всю войну. Кстати, это именно его фотографии, на которой запечатлена толпа, слушающая знаменитую речь Молотова, единственная из всех сделанных в Москве 22 июня 1941 года, что дошла до нашего времени.

В 1948 Евгений Халдей оказался жертвой кампании против космополитов и был уволен из ТАСС. В его карьере наступила пауза. Но к счастью легендарный фотограф смог вернуться к профессиональной деятельности. Он начал снимать для газеты «Правда», а в 1978 прошла его персональная выставка в Севастополе. За два года до смерти, в 1995 году, Евгений Халдей получил титул «Рыцаря ордена искусств и литературы» на фестивале во французском Перпиньяне.

1. Рабочий Донбасса


Специалист, который выполняет комплекс работ по прокладке шахты.

Специалист, который выполняет комплекс работ по прокладке шахты.

 

2. Бойцы на привале


Бойцы на привале.

Бойцы на привале.

 

3. Прасковья Никитична Ангелина


Бригадир тракторной бригады и участница стахановского движения в годы первых пятилеток.

Бригадир тракторной бригады и участница стахановского движения в годы первых пятилеток.

 

4. Конный дозор


Военно-полевая конная команда из 12 человек для охраны, связи и частично проведения разведывательных мероприятий.

Военно-полевая конная команда из 12 человек для охраны, связи и частично проведения разведывательных мероприятий.

 

5. Женский строительный отряд


Мостоотряд на строительстве Днепро-Бугского канала, 1939 год.

Мостоотряд на строительстве Днепро-Бугского канала, 1939 год.

 

6. Выступление Молотова по радио 22 июня 1941 года


Москвичи слушают речь В.М. Молотова о начале Великой Отечественной войны.

Москвичи слушают речь В.М. Молотова о начале Великой Отечественной войны.

 

7. Авиация Северного флота


Самолёты Северного оперативно-стратегического объединения ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.

Самолёты Северного оперативно-стратегического объединения ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.

 

8. Вручение наград


Вручение государственных наград морякам за особые заслуги.

Вручение государственных наград морякам за особые заслуги.

 

9. «Солдатский труд»


Солдатский быт в первые годы Великой Отечественной войны.

Солдатский быт в первые годы Великой Отечественной войны.

 

10. Матросы шагают по Мурманску


Подготовка советских войск к наступление германо-финских войск на Мурманском участке.

Подготовка советских войск к наступление германо-финских войск на Мурманском участке.

 

11. Руины Мурманска


Последствия артподготовки во время проведения Мурманской операции германо-финскими войсками.

Последствия артподготовки во время проведения Мурманской операции германо-финскими войсками.

 

12. Боевая готовность


Матросы Северного оперативно-стратегического объединения ВМФ СССР.

Матросы Северного оперативно-стратегического объединения ВМФ СССР.

 

13. Братская могила


Похороны советских солдат расстрелянных фашистами в Крыму, 1942 год.

Похороны советских солдат расстрелянных фашистами в Крыму, 1942 год.

 

14. Страшный кадр войны


Похороны родных и близких. Крым, 1942 год.

Похороны родных и близких. Крым, 1942 год.

 

15. Керченско-Феодосийская десантная операция


Завершающий этап крупной десантной операции советских войск на Керченском полуострове.

Завершающий этап крупной десантной операции советских войск на Керченском полуострове.

 

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СССР 1930-40-х годов на документальных ретро-фотографиях Евгения Халдея

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СССР 1930-40-х годов на документальных ретро-фотографиях Евгения ХалдеяПодписаться на мой Instagram
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