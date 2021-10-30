СССР 1930-40-х годов на документальных ретро-фотографиях Евгения Халдея.

1. Рабочий Донбасса

Специалист, который выполняет комплекс работ по прокладке шахты.

2. Бойцы на привале

Бойцы на привале.

3. Прасковья Никитична Ангелина

Бригадир тракторной бригады и участница стахановского движения в годы первых пятилеток.

4. Конный дозор

Военно-полевая конная команда из 12 человек для охраны, связи и частично проведения разведывательных мероприятий.

5. Женский строительный отряд

Мостоотряд на строительстве Днепро-Бугского канала, 1939 год.

6. Выступление Молотова по радио 22 июня 1941 года

Москвичи слушают речь В.М. Молотова о начале Великой Отечественной войны.

7. Авиация Северного флота

Самолёты Северного оперативно-стратегического объединения ВВС СССР во время Великой Отечественной войны.

8. Вручение наград

Вручение государственных наград морякам за особые заслуги.

9. «Солдатский труд»

Солдатский быт в первые годы Великой Отечественной войны.

10. Матросы шагают по Мурманску

Подготовка советских войск к наступление германо-финских войск на Мурманском участке.

11. Руины Мурманска

Последствия артподготовки во время проведения Мурманской операции германо-финскими войсками.

12. Боевая готовность

Матросы Северного оперативно-стратегического объединения ВМФ СССР.

13. Братская могила

Похороны советских солдат расстрелянных фашистами в Крыму, 1942 год.

14. Страшный кадр войны

Похороны родных и близких. Крым, 1942 год.

15. Керченско-Феодосийская десантная операция

Завершающий этап крупной десантной операции советских войск на Керченском полуострове .