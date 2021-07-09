Вяжем стильный жилет

Оригинальный ажурный жилет с капюшоном — отличный повод научиться вязать крючком. Стильный и легкий с ненавязчивым контрастным узором он универсален. Одинаково хорош такой жилет как в сочетании с базовыми вещами в межсезонье, так и для прохладных летних вечеров.

Секрет заключается в сборке: по сути жилет состоит из простейших квадратных салфеток — бабушкиных квадратов и нескольких рядов обвязки.



На вязание опытной мастерице понадобится всего несколько вечеров. И это с учетом сборки! Начинающие рукодельницы затратят несколько больше времени, но результат этого однозначно стоит.





Поскольку жилет состоит из квадратов, размер легко отрегулировать количеством рядов обвязки. Элементы обвязки можно пустить не только по краю изделия, но и в местах стыковки полочек со спинкой. Важно для вязания цветных и однотонных квадратов использовать пряжу с одинаковыми характеристиками. В таком случае плотность вязания не меняется, а любые расчеты можно сделать, связав всего 1 квадрат.



Готовый жилет состоит из 32 бабушкиных квадратов. На спинку приходится 20 квадратов, на передние полочки — по 5 квадратов и 2 дополнительных на карманы.





Наличие карманов — дело индивидуальное.





Ориентировочный расход пряжи 400-600 г.

Многое здесь будет зависеть от размера жилета, выбора крючка и плотности вязания. Чем толще пряжа, тем крупнее будут квадраты и быстрее их будет связать. Для работы понадобится 1 моток светлой пряжи (100г) и 4-5 мотков темной. Более точный расчет можно сделать, связав первый квадрат и сделав после этого окончательные замеры.



Всего без учета карманов нужно связать по 14 однотонных и цветных квадратов. Каждый квадрат в нашем жилете состоит из 3 рядов. В цветных квадратах 2-й ряд вяжется светлыми нитками.

Условные обозначения:

ВП — воздушная петля ССН — столбик с накидом

Для начала набираем 4 ВП и закрепляем их в кольцо соединительным столбиком.

1-й ряд: 3 ВП в кольцо предыдущего ряда 2 ССН, 2 ВП. *3ССН, 2ВП* — повтор 3 раза. На выходе получаем 4 группы по 3 столбика (веерка), с промежутками из 2 воздушных петель.

2-й ряд: 3 ВП, 2 ССН под ВП (арку) предыдущего ряда, 2 ВП, 3 ССН в эту же «арку». Далее 2 раза по 3 ССН, разделенные 2-я ВП в каждую из следующих арок. На выходе получаем уже не 4, а 8 групп веерков из ССН.

3-й ряд: 3 ВП, 2 ССН под ВП (арку) предыдущего ряда, 2 ВП, 3 ССН в эту же «арку». Далее 2 раза по 3 ССН, разделенные 2-я ВП в каждую из следующих арок. На выходе получаем уже не 8, а 12 групп веерков из ССН.

Если принято решение использовать меньшее количество квадратов за счет увеличения количества рядов, то каждый отдельно взятый квадрат наращивается до желаемого размера по той же схеме.

Особенности сборки

Квадраты сшиваются между собой в шахматном порядке: однотонные чередуются с двухцветными.





Обвязку можно выполнять как вкруговую, так и с учетом наращивания размера за счет прибавления дополнительных рядов в области боковых швов. Обвязка и капюшон выполняются столбиками с накидами с той разницей, что при обвязке основного изделия для получения ажура СНН можно чередовать с ВП, не теряя при этом общего количества петель в ряду. Удобнее начинать обвязку непосредственно по стыку бабушкиных квадратов.

Ширина капюшона ориентировочно захватывает верхние квадраты полочек и средние квадраты спинки. Ряды ССН вяжутся по прямой до набора нужной высоты. В начале каждого ряда ССН заменяют на 3 ВП. После набора высоты капюшон сшивается.





При выполнении боковых швов необходимо учесть глубину проймы.



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