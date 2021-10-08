Старый Гонконг: Таинственные чёрно-белые снимки из жизни города и людей

Современный Гонконг – удивителен и прекрасен. Он полон тайн, загадок и исторических достопримечательностей, поражающих своим величием и красотой. Вокруг него слагаются мифы и легенды, а туристы со всех уголков планеты едут поглазеть на огромную статую Будды, что со спокойствием взирает на мир. Но вот только у любой «медали» есть своя обратная сторона, о которой мало кто знает. О том, каким этот город был ещё несколько десятков лет назад, расскажут чёрно-белые снимки господина Фан Хо (Ho Fan), который всю свою жизнь снимал старый Гонконг на простенький плёночный фотоаппарат.
Маленькие мушкетёры. Автор: Ho Fan.
Танцующие навесы. Автор: Ho Fan.
Он родился в Шанхае в 1937 году, но в раннем возрасте иммигрировал со своей семьей в Гонконг. Семья Хо не была среди суетливых и отчаявшихся: его отец был преуспевающим торговцем, и, однажды поселившись в Гонконге, он основал фабрику по печати этикеток. Но отчаяние и борьба за выживание бушевали вокруг них. Тем не менее, когда молодой фотограф отправился на улицы Гонконга с камерой своего дяди Rolleiflex, это была не бурная жизнь города, которую он хотел запечатлеть, а нечто другое, невероятное: солнечный свет и тени, иконография Гонконга, дистилляция атмосферы города с его трамвайными линиями, рикшами, бамбуковыми лесами, маленькими лодками, несущимися по вязкой воде одним веслом, яркий, но туманный свет. Но полное отсутствие толпы.
Вместо этого одинокий человек – женщина в традиционных белых одеждах и длинной косой, мужчина на стареньком велосипеде, рикша, одетый в жилет и шляпу: максимум одна фигура или две, всегда повёрнутые спиной, осторожно отодвинувшись в сторону, словно желая скрыться из виду; типичные одинокие представители огромного, динамичного населения, которые на самом деле никогда не были одиноки, кроме как в своих снах.
О своей фотографической технике Хо говорит: «Вначале вы должны найти идеальное место. Затем вы должны быть терпеливы, чтобы найти нужный объект, который вызывает ваш интерес, даже если это просто кошка. У вас должен быть точный момент, чтобы поймать дух, сущность, душу места или человека... Если у вас нет точного момента, вам нужно подождать правильного чувства. Это настоящая творческая работа, потому что у вас должно быть чувство внутри».
За работой и игрой. Автор: Ho Fan.
Созданные им снимки отражают увлечение городской жизнью, а также хорошо изученные и исследованные улочки, закоулки, трущобы и торговые площади, на которых изображены уличные торговцы и детишки чуть младше его самого. Он проявлял свои плёнки дома в ванной, печатая изображения, и вскоре создал значительную серию работ, посвящённых хроникам Гонконга в 50-х и 60-х годах, когда он стал крупным столичным центром.
За свою жизнь Хо успел поработать профессором, преподающим фото и кино искусство, а так же издать пять книг, в одну из которых вошли все его награды за снимки, участвующие в различных мероприятиях. Благодаря богатому жизненному опыту и разнообразию, его стиль считается поистине уникальным, полным лирической красоты, драматической силы и поэтического величия.
Воспоминание о Ван Чай. Автор: Ho Fan.
Когда вы смотрите на эти монохромные изображения, вы не можете объяснить свои ощущения, но чувствуете, что они сделаны с кинематографическим взглядом. А всё потому, что господин Хо – отставной режиссёр и актёр, который знает пару секретов о том, как из ничего сделать настоящее совершенство. Он использует свои навыки для того, чтобы подчеркнуть всю драматичность предметов. Используя свет не только для освещения, но и для создания настроения, атмосферы он создаёт настолько жизненные композиции, сочетающие в себе острое чувство графического сопоставления элементов, глубины и перспективы. Кажется, что каждое изображение рассказывает кинематографические истории о потерянном времени.
Знакомство. Автор: Ho Fan.
Несколько раз он снимался в главной роли перед камерой. Но он не сомневается в том, что именно его фотография, за которую он получил сотни наград во всём мире, имела наибольшее значение. Кинопроизводство – его профессия, фотография – его страсть. Он любит фотографию больше, потому что у неё больше свободы выражения, нет давления со стороны кассовых сборов. Хо всегда предпочитал монохромный режим для снимков. Фотографу нравилось концентрировать и упрощать мир в чёрно-белых тонах, это было более подходящим для его натуры. Он мог выражать свои эмоции более свободно, они находились под его полным контролем, а результаты были сюрреалистическими и полуабстрактными. Ему понравилось это расстояние: не слишком близко, не слишком далеко...
Зонтики. Автор: Ho Fan.
Инферно. Автор: Ho Fan.
Хо говорит о том, что он постоянно концентрируется на фотографировании, чтобы сделать действительно хороший снимок. Это на самом деле очень тяжёлая работа. Нужно видеть и думать всё время, не переставая. А ещё для того, чтобы чего-то достичь, необходимо подумать, как превзойти свою прошлую работу под новым углом, новым стилем или новым чувством. Поэтому всегда стоит слушать своё сердце, чтобы определить тот решающий момент, о котором говорит Анри Картье-Брессон.
Вы должны почувствовать и получить ответ от объекта съёмки. В этот момент вы должны заботиться, дышать и любить вселенную – это не просто создание красивой картины, а колоссальный труд. Он вложил целую жизнь в каждую созданную им фотографию. В то время плёнка стоила очень дорого, и поэтому, когда ты нажимал на кнопку затвора, это стоило денег. Он был как ковбой с одной пулей, а не автоматом, ища этот решающий момент.
Детство. Автор: Ho Fan.
Фан Хо в 2014 году.
Господин Хо утверждает, что на самом деле уличная фотография выбрала его. Фан был большим поклонником кино в детстве, а в Шанхае он смотрел много фильмов в одиночестве. А ещё фотограф любит рассказывать истории. Поэтому, когда он сбежал в Гонконг, ему хоть как-то, пусть и таким странным образом, хотелось рассказать эти истории.
Через некоторое время он поступил в колледж Святого Павла, один из лучших, если не самый лучший колледж на то время в Гонконге: «Я хотел быть писателем. Я так хорошо учился на уроках письма, что получил прозвище «великий учёный» – Бах Гам, даже от своих профессоров». Хо был исключительным учеником и мог работать из дома, в то время как его одноклассники должны были оставаться в школе. Ему нравилось писать абсолютно на любые темы, но особенно романы. Однажды, внезапно, он больше не мог продолжать учёбу, и не мог читать, потому что у него началась жуткая мигрень, и доктор не смог вылечить его. И тогда будущий фотограф нашёл единственный способ облегчить свою головную боль – дышать свежим воздухом, гуляя по улицам: «Стало так скучно, что я сделал мгновенные снимки, чтобы отогнать время. Приняв участие в конкурсе и получив первый приз, я был очень воодушевлён. Поэтому я начал рассказывать свои истории, используя фотографию в качестве средства массовой информации», - рассказывает господин Фан о том, как он пришёл к фотографическому искусству.
Одинокий рейнджер, 1954 год. | Гонконг - Венеция, 1962 год. Автор: Ho Fan.
На улицах Гонконга. Автор: Ho Fan.
«А ещё мне бы очень хотелось рассказать вам об одном любимом мной снимке. Он называется «Вечерние спешки» 1954 год. Снимок был сделан в западном районе Гонконга. На тот момент я изучал китайскую литературу и прочитал стихотворение, которое очень впечатлило меня. Поэтому я должен был найти то самое место, в котором было то же чувство, что я получил от стихотворения». Настроение, атмосфера и главный герой − всё должно было выражать те же эмоции, что и стихотворение. Как фотограф только нашёл то место, он ходил туда много дней. Трёхколёсные повозки и мужчины, идущие домой; тишина, за которой последовал прибой, разбивающийся о камни; освещение было слабым... Это был зрелищный и решающий момент для него, так что увиденная картинка всё ещё преследует фотографа на протяжении всей его жизни, хотя он и запечатлел её полвека назад.
Колея. Автор: Ho Fan.
Рикша. Автор: Ho Fan.
«Я выражаю то, что чувствую в то время и что у меня на сердце. Сначала у меня есть изображение в моей голове. Я говорю себе: я знаю, что так и будет. Выражение о прошедшем времени. Полагаю, что-то вроде тоски». Ко всему прочему ему также нравится экспериментировать и сопоставлять изображения друг с другом, чтобы увидеть как композиционный эффект, так и содержание. Поэтому техническая сторона не слишком важна. Более важно использовать свои глаза, разум и сердце. Techinique − это то, что каждый может сделать. И как говорит легенда уличной фотографии, чтобы поднять свою фотографию на более высокий уровень, нужно что-то сказать: «Вы должны почувствовать это, когда сделаете фотографию, и это выведет вас на новый уровень. Фотография должна быть запоминающейся и заслуживающей внимания».
Вечерние спешки. Автор: Ho Fan.
Каллиграфия. Автор: Ho Fan.
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