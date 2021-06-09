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Идеи садовой мебели своими руками

Мебель, купленная в магазине для сада, может влететь в копеечку и образовать ощутимую дыру в семейном бюджете. Тем не менее, обставить и преобразить сад хочется. В этом случае садовую мебель нужно делать своими руками!
К тому же, получится эксклюзив, которого ни у кого больше не будет.
Запаситесь вдохновением, оценивая и сохраняя себе 20 интересных идей садовой мебели своими руками!

Сделайте свою собственную изогнутую скамейку для костра
Идеи садовой мебели своими руками

Самодельная уличная стойка на колесиках
Идеи садовой мебели своими руками
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Идеи садовой мебели своими руками
Стойка для цветочных горшков своими руками
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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками
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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

Журнальный столик из поддонов
Идеи садовой мебели своими руками

Качели из поддонов
Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

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Идеи садовой мебели своими руками

Целая зона для отдыха на природе
Идеи садовой мебели своими руками

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