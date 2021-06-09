Идеи садовой мебели своими руками 

Мебель, купленная в магазине для сада, может влететь в копеечку и образовать ощутимую дыру в семейном бюджете. Тем не менее, обставить и преобразить сад хочется. В этом случае садовую мебель нужно делать своими руками!

К тому же, получится эксклюзив, которого ни у кого больше не будет.

Запаситесь вдохновением, оценивая и сохраняя себе 20 интересных идей садовой мебели своими руками!



Сделайте свою собственную изогнутую скамейку для костра





Самодельная уличная стойка на колесиках



Лежаки для сада



Стойка для цветочных горшков своими руками





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Бетонный столик своими руками





Крепкая уличная скамья





Уличная скамейка с беседкой





Садовые стулья возле кострища своими руками





Классные деревянные вазоны для цветов





Садовая скамейка из соединенных стульев



Уличный диванчик из паллет на колёсиках и матраса с подушками





Ещё один вариант садового дивана





Скамья с оригинальными перегородками





Журнальный столик из поддонов





Качели из поддонов





Антикварный столик из бидона для молока





Стол со встроенными ящиками для охлаждения напитков





Раскладывающийся мини-бар





Целая зона для отдыха на природе

