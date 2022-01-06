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На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

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На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп


Остров Пасхи, Чили

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Мачу-Пикчу, Перу

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Уэльс

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Остров Тристан-да-Кунья, Британская заморская территория

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Северная Корея

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Антарктида

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Остров Монтсеррат, Британская заморская территория

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie), пограничный контрольно-пропускной пункт в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной, Германия

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Княжество Силенд (Principality of Sealand)

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Галапагосские острова

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Острова Питкэрн, Британская заморская территория

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Ушуая, о. Огненная земля, Аргентина

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Черчилл, Манитоба, Канада

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Музей экватора, где находится памятник экватору, Сьюдад Митад дель Мундо (Сiudad Mitad del Mundo), Кито, Эквадор

На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

Камбоджа

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