На границах каких странах вам в паспорт поставят необычный штамп

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Остров Пасхи, Чили







Мачу-Пикчу, Перу







Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, Уэльс







Остров Тристан-да-Кунья, Британская заморская территория







Северная Корея







Антарктида







Остров Монтсеррат, Британская заморская территория







Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie), пограничный контрольно-пропускной пункт в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной, Германия







Княжество Силенд (Principality of Sealand)







Галапагосские острова







Острова Питкэрн, Британская заморская территория







Ушуая, о. Огненная земля, Аргентина







Черчилл, Манитоба, Канада







Музей экватора, где находится памятник экватору, Сьюдад Митад дель Мундо (Сiudad Mitad del Mundo), Кито, Эквадор







Камбоджа



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