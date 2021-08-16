15 объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, которым грозит исчезновение

ЮНЕСКО опубликовала список объектов природного и культурного наследия, которые находятся под угрозой уничтожения в связи с изменением климата. Среди основных угроз называют глобальное потепление, таяние ледников, повышение уровня мирового океана, ухудшение погодных условий, засухи и увеличение продолжительности сезонов лесных пожаров.







Йеллоустонский национальный парк в США.



Старейший национальный парк мира находится под угрозой уничтожения в связи с глобальным потеплением, в результате которого увеличилась продолжительность сезона лесных пожаров. Зимы, напротив, стали короче, что поспособствовало более активному таянию ледников и изменению уровня воды в реках.







Непроходимый лес Бвинди в Уганде.



В непроходимых лесах Бвинди обитает около половины всех оставшихся в дикой природе горных горилл, которые находятся под угрозой исчезновения. Национальному парку угрожает глобальное потепление, которое приводит к сокращению площади лесов, являющихся средой обитания животных. Вырубка лесов – ещё один фактор, влияющий на сокращение популяции горилл.







Фьорд Илулиссат в Гренландии.



Угрозу для заполненного айсбергами фьорда Илулиссат представляет глобальное потепление. Таяние ледника Сермек-Куджаллек, который питает фьорд айсбергами, происходит всё быстрее и быстрее.

В связи с повышением температуры количество морского льда в летнее время сократилось до рекордного минимума за всю историю ведения наблюдений . Одно из самых узнаваемых мегалитических сооружений на планете может исчезнуть с лица Земли в результате ухудшения погодных условий, в том числе участившихся штормов и наводнений, а также повышения температуры в Великобритании и на северо-западе Европы.Рисовые террасы в Филиппинских Кордильерах.Коренные жители провинции Ифугао строили и перестраивали свои рисовые террасы в течение 2 тысяч лет. Неимоверно красивые рукотворные ландшафты, привлекающие туристов со всего мира , очень чувствительны к изменению климата, и уже ощутили на себе негативные эффекты этого явления.Национальный парк Меса-Верде в штате Колорадо, США.Более 4500 археологических памяток, в том числе легендарный «Скальный дворец», получили необратимые повреждения в результате участившихся лесных пожаров, ливневых паводков и эрозии.Национальный парк Рапануи в Чили.Национальный парк Рапануи на острове Пасхи известен на весь мир своими каменным скульптурам под названием моаи, которые создавались древним рапануйцами в период между 1250 – 1500 годами. Национальному парку угрожает дефицит воды в результате уменьшения количества осадков , а также повышение уровня моря и эрозия.Ваттовое море у берегов Нидерландов , Германии и Дании.Крупнейшая в мире практически нетронутая человеком экосистема приливной зоны имеет огромное значение для 10-12 миллионов перелётных птиц, которые останавливаются здесь во время ежегодных миграций. Повышение уровня моря приводит к исчезновению мест обитания птиц.Венецианская лагуна в Италии.Постоянно возрастающее количество туристов, в том числе по причине заходов в Венецианскую лагуну круизных лайнеров, создаёт дополнительную нагрузку на инфраструктуру города. А оседание грунта в совокупности с повышением уровня моря и участившимися штормами создают угрозу его существованию.Барьерный риф Новой Каледонии, Франция.Коралловым рифам Новой Каледонии грозит гибель в результате повышения температуры морской воды.Город Луненберг в провинции Новая Шотландия в Канаде.Город Луненберг, который был основан в 1753 году, является прекрасным образцом британского колониального поселения в Северной Америке. Повышение уровня мирового океана грозит городу затоплением прибрежных районов и повреждением исторической архитектуры штормами.Национальный парк Комодо в Индонезии.Острова Комодо являются средой обитания комодских варанов – самых больших ящериц в мире. Увеличение количества осадков угрожает затоплением мест размножения варанов и способствует изменению растительности, что делает привычную среду обитания варанов менее комфортной.Национальный парк Уаскаран в Перу.Изменение климата оказывает сильное воздействие на ледниковый район Кордильера-Бланка , что не может не отражаться на объёмах запасов воды.Галапагосские острова, Эквадор.Экосистема Галапагоских островов находится под угрозой исчезновения в связи с повышением уровня моря, увеличением температуры морской воды, подкислением океана, изменением количества осадков, а также развитием туристической отрасли в регионе.Коралловые острова Челбахеб в Палау.На островах Челбахеб сосредоточено наибольшее число морских лагун в мире. В водах у островов обитает около 400 видов кораллов. Региону угрожает глобальное потепление, которое приводит к гибели кораллов , а также подкисление океана в результате поглощения морской водой углекислого газа из атмосферы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)