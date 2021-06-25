Любовь до свалки: 5 автомобилей, владельцы которых не променяют их ни на что

Существует прослойка автомобилей, которые имеют настолько прочную и недаром заслуженную репутацию, что формируют вокруг себя круг невероятно преданных поклонников. Такие автомобилисты будут ездить на своей «ласточке» до тех самых пор, пока это вообще будет возможно. Они будут беречь и лелеять свой автомобиль, потому что прекрасно знают, что конкретно эта модель – не такая как все.
1. Mazda RX7
Красота и скорость. |Фото: yandex.com.
Знаменитейший спортивный автомобиль, который выпускался с 1978 по 2002 год. Сегодня найти Mazda RX7 на рынке весьма сложно. Машина успела пережить три поколения. Каждая модель по-своему хороша и дарит незабываемые эмоции от управления. Само собой, лучше всего помнят и больше всего любят именно третье поколение, история которого началась в 1992 году. В 2002 году японским производителем с конвейера была спущена последняя специальная партия - RX-7 Spirit R.
2. Toyota MR2
Крутой автомобиль. |Фото: yandex.ru.
Еще один дедушка рынка спорткаров, страсти по которому не утихают по сей день. Выпускался спортивный автомобиль с 1984 по 2007 год. За достаточно продолжительное время Toyota MR2 смог сформировать вокруг себя внушительный круг преданных фанатов. Также как и уже упомянутый выше «японец», Toyota пережила три поколения.
3. Dodge Viper
Такой увидишь не часто. |Фото: driveboom.ru.
На отечественных просторах не так часто увидишь автомобиль марки Dodge, чего уж говорить о «Гадюке». Впрочем, даже на территории бывшего СССР у автомобиля есть солидный клуб фанатов. История спорткара закончилась совсем недавно – в 2017 году. При этом выпускался Dodge Viper с 1992 года и успел пережить сразу пять поколений. Насыщенная история модели также дополняется многочисленными кастомами и концептами, созданными на ее базе.
4. Ford GT
Редкая птица. |Фото: wheelsage.org.
Не автомобиль, а настоящее сокровище. Хотя бы потому, что даже в лучшие годы раздобыть Ford GT было делом не из легких. И речь идет не только о деньгах, но и о масштабе выпуска всей серии. Дело в том, что Ford GT производился с 2003 по 2006 год. У автомобиля было всего два поколения, однако любители езды с ветерком оторвут любую сборку с руками, а если потребуется – и ногами. Всего было сделано 4 038 таких спорткаров.
5. Porsсhe 930
Увидишь уже только в коллекциях. ¦Фото: 1zoom.ru.
То, что Porsche 911 – это автомобиль-легенда, знают все. Однако настоящие ценители марки, скорее вспомнят про Porsсhe 930. Машина не отличается таким идеальным управлением, как 911, однако сильна в другом. В свое время 30-ка была одним из самых мощных автомобилей. А динамика машины заставляет любить ее и сегодня. Проблема для любителей скорости лишь в том, что найти сегодня эту машину можно разве что в какой-нибудь коллекции. Все потому, что она не выпускается с 1989 года.
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