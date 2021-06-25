Любовь до свалки: 5 автомобилей, владельцы которых не променяют их ни на что

1. Mazda RX7

Красота и скорость. |Фото: yandex.com.

2. Toyota MR2

Крутой автомобиль. |Фото: yandex.ru.

3. Dodge Viper

Такой увидишь не часто. |Фото: driveboom.ru.

4. Ford GT

Редкая птица. |Фото: wheelsage.org.

5. Porsсhe 930

Увидишь уже только в коллекциях. ¦Фото: 1zoom.ru.