Эти фотографии вполне привычных нам предметов, разрезанных пополам, способны поставить в тупик любого. Регулярно встречая эти вещи в повседневной жизни, мы и понятия не имеем о том, как они выглядят изнутри. Заинтригованы? Что ж, возможность угадать, что же на фото на самом деле, представится вам чуть ниже.
Куриный суп-лапша от Campbell’s далеко не всегда выглядит так уж аппетитно
Собственно, именно это вступает в реакцию с кислородом и попадает вам в легкие, если вы решите покурить сигару.
А где-то здесь припрятаны те самые знаменитые лошадиные силы.
Картриджи для игровых приставок из 90-х, приносивших столько радости детям того времени.
Жуткая на вид масса на деле оказывается внутренностями мяча для гольфа.
Было б в мире пусто без краснокочанной капусты. У нее внутри, впрочем, пустотой и не пахнет.
Это только снаружи томограф выглядит так минималистично, внутри же у него скрывается внушительная техническая мощь.
Разрезанный напополам гибискус (который часто также называют «дамские пальчики») выглядит довольно жутко. Приятного аппетита!
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Привычные нам вещи в разрезе выглядят так, что их не узнать!
Эти фотографии вполне привычных нам предметов, разрезанных пополам, способны поставить в тупик любого. Регулярно встречая эти вещи в повседневной жизни, мы и понятия не имеем о том, как они выглядят изнутри. Заинтригованы? Что ж, возможность угадать, что же на фото на самом деле, представится вам чуть ниже.
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