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Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Проектировщикам студии JAJA Architects, разработавшим многоярусную парковку в новом активно застраивающемся районе Nordhavn в Копенгагене, Дания, удалось сделать здание неотъемлемой частью городской среды.

Отправной точкой проекта стала обычная для многоярусной парковки конструкция. Задача состояла в том, чтобы создать привлекательный зелёный фасад и придумать ход, который мог подтолкнуть людей подняться на крышу.

Вместо того, чтобы скрывать структуру здания, архитекторы предложили концепцию, которая подчёркивает красоту конструкции, визуально разбивая сплошной фасад. Система ящиков с зелёными насаждениями размещена в ритме, который вводит новый масштаб; благодаря металлической сетке вьющиеся растения оплетают фасады, делая вид парковки более дружелюбным.

Две большие лестницы с непрерывными металлическими поручнями ведут на фантастическую детскую площадку, расположенную на крыше. Элементы, которые вначале были обычными перилами, превращаются здесь в качели, ограждения площадки для игры в мяч, детские «горки» и другие разнообразные приспособления для игр и занятий спортом. Начиная с уровня улицы, перила буквально берут посетителей за руку, приглашая их в путешествие на крышу, откуда открывается удивительный вид на Копенгагенский порт.

Фотографии: Rasmus Hjortshoj

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

Самая необычная парковка Капенгагена

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