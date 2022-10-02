Самая необычная парковка Капенгагена
Проектировщикам студии JAJA Architects, разработавшим многоярусную парковку в новом активно застраивающемся районе Nordhavn в Копенгагене, Дания, удалось сделать здание неотъемлемой частью городской среды.
Отправной точкой проекта стала обычная для многоярусной парковки конструкция. Задача состояла в том, чтобы создать привлекательный зелёный фасад и придумать ход, который мог подтолкнуть людей подняться на крышу.
Вместо того, чтобы скрывать структуру здания, архитекторы предложили концепцию, которая подчёркивает красоту конструкции, визуально разбивая сплошной фасад. Система ящиков с зелёными насаждениями размещена в ритме, который вводит новый масштаб; благодаря металлической сетке вьющиеся растения оплетают фасады, делая вид парковки более дружелюбным.
Две большие лестницы с непрерывными металлическими поручнями ведут на фантастическую детскую площадку, расположенную на крыше. Элементы, которые вначале были обычными перилами, превращаются здесь в качели, ограждения площадки для игры в мяч, детские «горки» и другие разнообразные приспособления для игр и занятий спортом. Начиная с уровня улицы, перила буквально берут посетителей за руку, приглашая их в путешествие на крышу, откуда открывается удивительный вид на Копенгагенский порт.
Фотографии: Rasmus Hjortshoj
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