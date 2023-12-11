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Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Всем известно, что американцы — большие любители автоматизации. В США открыли первые рестораны быстрого питания с их революционным методом обслуживания, американец Форд первым стал использовать конвейер для поточного производства автомобилей, в Штатах выдали первый патент на торговые автоматы. В прошлом веке американцы по этим автоматам с ума сходили. Попробуйте угадать, что в них НЕ продавали: червяков, страховку или мужские шорты? На самом деле все это продавали. Вашему вниманию — необычные торговые автоматы из США и не только.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Прежде всего, автоматы по продаже червяков, страховки и шорт.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

От таких автоматов некоторые практически не отходили.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Автомат с яйцами.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

С лампочками.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Картошка круглосуточно.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Во Франции в автоматах продавали колготки.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

А это снова США. На этот раз — книги.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

Немецкий автомат с часами.

Все на продажу. Самые необычные торговые автоматы

И наконец, французский с углем.

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