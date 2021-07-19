Старые автомобили на улицах финских городов

Во время моих путешествий по Финляндии я обратил внимание на большое количество старых автомобилей. Все они были с виду в приличном состоянии и на ходу. Встречаются даже настоящие раритеты, выпущенные в 30-40х годах прошлого века! Во многих странах Европы менеджер банка, или владелец сети магазинов, передвигающийся на скромном Фольксвагене 10-летней давности — явление не редкое.



Там обычно не меняют машину раз в три года, только потому, что старая надоела, или выпустили новую модель, и не особо популярно подчёркивать с помощью автомобиля своё благосостояние или служебное положение. Машина — средство передвижения, ездит, не ломается, и хорошо. Но только ли в этом дело?









Это Volvo. Не очень разбираюсь в моделях, но видимо, что-то из 700й серии, выпускавшейся в 80е годы. Номера аландские, ну так это рядом (кадр сделан в архипелаге Турку), а марка, как известно Шведская, до которой здесь тоже рукой подать. И вот такие машины из 80-х 90х тут встречаются чаще всего.







А этот BMW поймал в Хельсинки. Эта модель и подавно из 70х.







Skoda 120 (или вроде того), из 80х.







Ну кто бы мог подумать: ВАЗ 2109! Хотя, вот такие тут как раз не редкость среди старых автомобилей. И это не удивительно, их когда-то собирали на финском заводе Valmet по лицензии АвтоВАЗа.

Обратили внимание, что у некоторых старых машин установлены дополнительные фары? Это не модный тюнинг и не противотуманки, как можно было бы подумать, а дневные ходовые огни: в Финляндии они были обязательны до 1990 года, после чего разрешили ездить с одним только ближним светом фар. Получается, это чудо советского автопрома бегает по финским дорогам уже более 20 лет? А хотите удивиться ещё больше?Тогда вот вам ещё. Этот ВАЗ 2102 был пойман в Турку. И тоже в идеальной сохранности, у нас такой ещё поискать , причём, что бы он ездил а не просто участвовал в выставках. Вот что значит европейская сборка и хорошее качество дорог!Живой советский трактор Беларусь вообще не ожидал увидеть. Или их тоже тут собирали Старый автобус я вам уже показывал. Цена как бы намекает, почему старые машины тут популярны.Продолжаем путешествие назад во времени. Фольксваген Жук тоже встречался очень часто. И тоже только в хорошем состоянии.По-фински он, кстати не Жук, а Kupla, что означает «Пузырь».Популярный наверно цвет. Заметьте, сзади стоят тоже явно не самые последние модели Тойоты и чего-то там ещё.В старинном городе Раума, да и на старых улицах других городов такие машины только укрепляли ощущение, что ночью кто-то прикрутил к моей машине временной контур и я попал в прошлое.Этот хиппи-мобиль я, правда, поймал в Стокгольме. Но, тут всё рядом в этой Скандинавии, так что, считается.Oldsmobile. Вы заметили, что чем более старые машины, тем чаще на них чёрные номера? В Финляндии такие номера ставят на автомобили имеющие историческую ценность. Транспортный налог здесь тем меньше, чем старее машина, что так же объясняет любовь финнов к олдтаймерам. А если удаётся установить статус раритетности автомобиля, то этот налог для него совсем символический. Правда, тогда уже автомобиль нужно холить и лелеять, сохранять оригинальный цвет кузова, в котором он вышел с завода, и ездить только ограниченное количество дней в году, что фиксируется в бортовом журнале. Если эти условия не соблюдаются, то и налог придётся платить как за просто старую машину.Ford Thunderbird из 60х. Как смотрится!Иногда раритеты попадаются кучно.Dodge.Wroom-wroom!Да ещё и в индустриальном пейзаже хельсинского порта.Ощущение, что попал в Америку 70х, и это задворки какого-нибудь Бронкса.Совсем старенькая и потрёпанная жизнью Volvo. Что-то вроде PV60, из 40х годов. Есть любители марки?Mercedes-Benz. У нас такие только на выставках и ретро-ралли видел, а тут вот просто так по Хельсинки рассекает.Ну и завершим совсем какой-то водоплавающей экзотикойТак в чём же кроется такая любовь финнов к старым машинам? Думаю, дело не только в более низком транспортном налоге на старые автомобили, но и в высоких таможенных пошлинах на новые. Вот вам для примера популярная в России Skoda Yeti и её цена на финском сайте. Если пересчитать по сегодняшнему курсу, то получится сумма около 2 миллионов рублей! Даже по старому «досанкционному» курсу она получилась бы почти на полмиллиона рублей дороже чем в России. Если не верите, посмотрите сами цены. У нас так любят ругать правительство за высокие пошлины на иномарки.