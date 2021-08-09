10 лайфхаков для хранения денег

Наверняка каждый человек, который откладывает наличные деньги, хочет спрятать их как можно надежнее.

Мы подготовили 10 нестандартных идей, где можно хранить купюры или другие ценные вещи без опасений, что тайник будет найден.

В конце вас ждет бонусный лайфхак.

1. В банке с крупами

Для этого лайфхака вам понадобится банка для хранения круп, втулка от туалетной бумаги или картон, крупа или бобовые для наполнения. В середину банки вставьте втулку или свернутый картон, чтобы получилось скрытое пространство, внутрь поместите деньги. Сверху и по бокам засыпьте тайник наполнителем и поставьте в шкафчик к другим крупам.

Простой вариант домашнего тайника

2. В морозильной камере/холодильнике

Положите деньги в пакетик и поместите его в пачку с пельменями, баночку из-под соуса или любую другую емкость, которая может долгое время хранить финансовые ресурсы.

Оригинальное применение полуфабрикатов

Еще один вариант - хранить в банках из-под печенья, кофе/чая, конфет и т.д., располагая емкости в соответствующих шкафчиках на кухне.

На кухне много вариантов, где можно хранить деньги

3. В клавиатуре

Если дома завалялась нерабочая клавиатура, не спешите ее выбрасывать. Удалите все внутренности, оставив лишь торчащий провод, а внутрь положите деньги и другие мелкие ценности.

После этого небрежно положите клавиатуру к другим ненужным вещам или старым девайсам.

Клавиатура может служить даже после поломки

4. В фонарике

Принцип лайфхака схож с клавиатурным. Удаляете внутренности и засовываете внутрь свернутые купюры, ключи и т.д. Хранить импровизированный тайник можно в ящике с инструментами.

Удалите из фонарика содержимое и используйте как тайник

5. В старом телефоне/зарядном устройстве

В случае со старым смартфоном достаточно лишь вынуть батарею, положить под нее деньги и вернуть аккумулятор на место. Зарядку нужно раскрыть, извлечь внутренности, положить внутрь купюры и закрыть. Хранить девайсы можно в шкафу с прочими вещами, канцелярией или компьютерной техникой.

Небольшие суммы можно хранить в компактных устройствах

6. В расческе

Есть несколько вариантов. Для первого понадобится круглая расческа. Достаточно удалить торцевую крышку, под которой находится свободное пространство. Уложите деньги внутрь и закройте тайник.

Тайник буквально будет у вас под рукой

Во втором случае трюк можно выполнить с плоской щеткой. Отогните основание, вложите внутрь свернутые купюры и верните расческе прежний вид. В обоих случаях предметы остаются пригодными для дальнейшей эксплуатации.

7. В прокладке

Смелый лайфхак для девушек, который также подойдет во время путешествий. Понадобится обычная прокладка, не ежедневная. Откройте кармашек и вложите внутрь деньги. Закройте прокладку и вложите ее в пачку к остальным. Если у вас есть ребенок, альтернативой может послужить подгузник. Искать деньги в таком месте никто и не подумает.

Гигиеническое средство можно использовать и не по прямому назначению

Не используйте этот лайфхак, если у вас нет детей

Также для тревел-тайников подойдут пустые емкости из-под дезодорантов, гелей для душа и других косметических средств. Внутри можно хранить не только деньги, но и ключи от номера.

Удобно ходить на пляж или оставлять деньги в номере

8. Под стелькой

Любимая пара кроссовок или ботинок - не только та, в которой вы ходите каждый день, но и та, где хранятся деньги. Достаточно поднять стельки и положить под них купюры. Лучше всего для этой цели подойдет старая обувь или та, которую вы редко носите.

Такой вариант подойдет и во время путешествий / Фото: pbs.twimg.com

9. В розетке

Продаются уже готовые тайники в виде розеток или же можно провернуть такой трюк самостоятельно, вынув все внутренности из отверстия. Конечно же, розетка должна быть нерабочей и служить исключительно для хранения. Под розеточной панелью с легкостью скроются деньги и другие драгоценности.

Есть специальные тайники-розетки, но можно сделать и самодельные

10. Лайфхаки для крупных сумм

Если вы храните большую сумму денег, сделайте в шкафчике двойное дно. Там будет достаточно пространства, чтобы уместить любое количество купюр. Позаботьтесь, чтобы дно было надежно закреплено и открыть его было не так уж просто.

Трюк должен быть незаметен для посторонних глаз

Другой вариант - секретная половица. Сделайте полое пространство под одной из половиц и складывайте туда деньги. Желательно выбрать место под легко отодвигаемой мебелью. На проходе - не самое удачное решение.

Секретная половица

Бонус: как хранить ключи или деньги в саду

1. Под садовым камнем

Выберите симпатичный камень и сделайте под ним тайник. Для этого приклейте к нижней части емкость, куда поместятся деньги или ключи.

Несколько вариантов с садовыми камнями

2. В скворечнике

Многофункциональным может оказаться не только садовый булыжник, но и скворечник. Смастерите птичий домик с открывающимся дном, куда можно вешать ключи.

Оригинальный тайник для ключей

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