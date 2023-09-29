Впечатляющие ж/д вокзалы мира, только ради посещения которых уже стоит собирать чемоданы

Самые неординарные вокзалы мира.

Самые впечатляющие вокзалы мира.

1. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи в Мумбаи (Индия)

Самый величественный вокзал в Мумбаи (Индия).

Железнодорожный вокзал Чхатрапати-Шиваджи построен в неоготическом стиле.

Помпезный викторианский интерьер и экстерьер вокзала.

2. Вокзал Антверпен-Центральный (Бельгия)

Центральный железнодорожный вокзал Антверпена (Бельгия).

186-метровый свод из стекла и стали (Вокзал Антверпен-Центральный).

Интерьер железнодорожного вокзала Антверпен-Центральный (Бельгия).

3. Центральный вокзал Нью-Йорка (США)

Самый узнаваемый вокзал Америки (Нью-Йорк).

Платформы и железнодорожное полотно расположены на двух подземных уровнях (Центральный вокзал Нью-Йорка).

Вокзал Нью-Йорка – излюбленное место киносъемок.

Роскошный интерьер вокзала Нью-Йорка.

4. Станция Саузерн-Кросс в Мельбурне (Австралия)

Смелое архитектурное решение железнодорожной станции в Мельбурне (Австралия).

Так выглядит необычная крыша над железнодорожной станцией (Мельбурн, Австралия).

Вокзал оснащен самыми современными системами.

5. Железнодорожный вокзал Сан-Бенту в Порту (Португалия)

Знаменитый вокзал Сан-Бенту в Порту (Португалия)

Самая большая достопримечательность вокзала – изразцы азулежу.

Интерьер вокзала оформлен по всем канонам неоклассицизма (Порту).

Вокзал Сан-Бенту в Порту, является своеобразным художественным музеем.

6. Железнодорожный вокзал Аточа в Мадриде (Испания)

Центральный железнодорожный вокзал Мадрида (Испания).

На месте старого терминала расположился огромный ботанический сад (Мадрид).

В пруду поселили целую колонию черепах (Вокзал Аточа в Мадриде).

7. Станция Канадзава (Япония)

Станция Канадзава – самое невероятное сооружение города (Япония).

Купол станции сделан из стали и 3000 стекол (Канадзава, Япония).

Фантастический интерьер станции Канадзава (Япония).

8. Вокзал Сент-Панкрас в Лондоне (Великобритания)

Монументальное викторианское здание вокзала Saint Pancras (Англия).

Памятник на железнодорожном вокзале «Место встречи» (Лондон).

Суперсовременное превращение старинного вокзала Saint Pancras (Англия).

9. Железнодорожный вокзал Льеж-Гийемен (Бельгия)

Самый восхитительный вокзал современности (Льеж, Бельгия).

Фантастический интерьер самого современного вокзала Бельгии (Льеж-Гийемен).

Конструкция из стекла и металла создает иллюзию невесомости. (Вокзал в Льеже, Бельгия).