Впечатляющие ж/д вокзалы мира, только ради посещения которых уже стоит собирать чемоданы

Самые неординарные вокзалы мира.
Каждая страна мира может похвастаться великолепием архитектурных сооружений, которые не одно столетие вызывают восхищение туристов и гордость самих хозяев. И неважно, будет это величественный амфитеатр, неприступная крепость, королевский дворец или обычный вокзал. Ведь именно последние являются главной визитной карточкой города, в котором находятся и оставляют самый яркий след в памяти любого путешественника.
Самые впечатляющие вокзалы мира.
Действительно, любое путешествие начинается с вокзала, и как горожане смогут организовать важнейшие транспортные артерии, такое впечатление и складывается не только о конкретной местности, но и о стране в целом.
1. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи в Мумбаи (Индия)
Самый величественный вокзал в Мумбаи (Индия).
Одной из самых впечатляющих и известнейших достопримечательностей индийского города Мумбаи является железнодорожный вокзал Чхатрапати-Шиваджи. Он считается самым большим и многолюдным вокзалом Индии, а по некоторым опросам, и самым красивым в мире. Его строительство началось в далеком 1878 году и продолжалось целых 10 лет.
Железнодорожный вокзал Чхатрапати-Шиваджи построен в неоготическом стиле.
В нем гармонично сочетается неоготический стиль викторианской эпохи и традиционные индо-сарацинские элементы. Его монументальный фасад венчает готический купол, на вершине которого расположена оригинальная статуя, олицетворяющая прогресс, а над колоннами ворот восседают фигуры индийского тигра и царственного льва.
Помпезный викторианский интерьер и экстерьер вокзала.
Внутреннее убранство столь величественного сооружения отличается викторианской помпезностью, его украшает необыкновенная резьба по дереву с выкованными из железа и меди элементами перил. Весь интерьер вокзала продуман до мелочей и поражает красотой витражей и декоративных решеток, балюстрадами и росписью лазурного потолка, роскошным цветочным орнаментом напольной плитки и заостренными нишами, которые напоминают церковный неф.
2. Вокзал Антверпен-Центральный (Бельгия)
Центральный железнодорожный вокзал Антверпена (Бельгия).
Это оригинальное архитектурное творение больше напоминает величественный собор, а не основной транспортный узел города. Его строительство началось в 1899 году, и всего за шесть лет удалось создать поистине впечатляющее сооружение в эклектическом стиле.
186-метровый свод из стекла и стали (Вокзал Антверпен-Центральный).
Только представьте, центральный купол возвышается над зданием на 75 метров, при этом свод над железнодорожными путями достигает 43 метров в высоту, а длина его составляет 186 метров! И все это грандиозное творение выполнено из стекла и стали.
Интерьер железнодорожного вокзала Антверпен-Центральный (Бельгия).
Особого внимания заслуживает интерьер вокзала, ведь для отделки его внутреннего убранства было использовано двадцать видов мрамора, который по красоте и величию может сравниться лишь с дворцовым декором.
3. Центральный вокзал Нью-Йорка (США)
Самый узнаваемый вокзал Америки (Нью-Йорк).
Платформы и железнодорожное полотно расположены на двух подземных уровнях (Центральный вокзал Нью-Йорка).
Гранд Централ (Grand Central Terminal) – это самый известный вокзал не только Нью–Йорка, но и мира. Его строительство началось в 1903 году, и за 10 лет было возведена транспортная инфраструктура, занимающая площадь в 19 гектаров, где на двух уровнях расположены 44 платформы и 67 железнодорожных путей.
Вокзал Нью-Йорка – излюбленное место киносъемок.
Само же оригинальное здание имеет внушительные размеры – длина его достигает 84 метра, а ширина – 38 метров. Оно было возведено в стиле эклектики и Beaux-Arts, которые гармонично сочетают традиции итальянского ренессанса и французского барокко.
Роскошный интерьер вокзала Нью-Йорка.
Зал ожидания совмещает утилитарность и необыкновенную роскошь, которую подчеркивают великолепные арочные окна и сводчатые колонны. А золотисто-лазурный потолок, украшенный астрономическими фигурами и россыпью звезд, поражает своей фантастической красотой.
4. Станция Саузерн-Кросс в Мельбурне (Австралия)
Смелое архитектурное решение железнодорожной станции в Мельбурне (Австралия).
Станция Southern Cross Station славится своим необыкновенно эффектным современным оформлением. Главным украшением ее стала огромная волнообразная крыша, которую в ночное время дополняет фантастическая подсветка.
Так выглядит необычная крыша над железнодорожной станцией (Мельбурн, Австралия).
По факту, этот вокзал является историческим, ранее он назывался Спенсер Стрит, но в ходе кардинальной перепланировки в 2005 году был полностью модернизирован и сменил свое название.
Вокзал оснащен самыми современными системами.
Самая необычная деталь интерьера железнодорожной станции – неповторимая настенная роспись, которая раскрывает всю историю становления и развития транспорта Мельбурна.
5. Железнодорожный вокзал Сан-Бенту в Порту (Португалия)
Знаменитый вокзал Сан-Бенту в Порту (Португалия)
Железнодорожный вокзал, который находится в городе Порту, является ярким примером архитектурного совершенства и художественным шедевром, равных которому в Европе нет. Возвели его на руинах старинного монастыря Сан-Бенту-де-Аве-Мария, и первый камень вначале строительства еще в 1900 году заложил сам король Португалии.
Самая большая достопримечательность вокзала – изразцы азулежу.
Построили это огромное сооружение по всем канонам французской неоклассики, а самая кропотливая работа по оформлению интерьера была поручена художнику Жоржу Коласу, который за 11 лет изнурительного труда собственноручно расписал более 20 тысяч керамических плиток азулежу в традиционном португальском стиле.
Интерьер вокзала оформлен по всем канонам неоклассицизма (Порту).
Этими изразцами и были выложены все стены вокзала Сан-Бенту в Порту. Величественные эпические изразцовые полотна предают жизнь обычных португальских крестьян и роскошь монаршей жизни, показывают важнейшие исторические события и кровавые сражения. Именно такое оформление стен и прославило этот необыкновенный железнодорожный вокзал, который со временем превратился в своеобразный художественный музей.
Вокзал Сан-Бенту в Порту, является своеобразным художественным музеем.
Из-за огромного наплыва туристов, которые прибывали посмотреть именно это изразцовое панно, властям пришлось перенести саму станцию в другое место. Благодаря такому разумному решению все желающие увидеть это неповторимое творение могут спокойно часами рассматривать каждую деталь необычной росписи.
6. Железнодорожный вокзал Аточа в Мадриде (Испания)
Центральный железнодорожный вокзал Мадрида (Испания).
Вокзал Аточа – является не только крупнейшей железнодорожной артерией столицы Испании, но самой популярной достопримечательностью Мадрида. История крупнейшего транспортного узла страны начинается еще с далекого 1851 года, когда был открыт первый вокзал города. Но через некоторое время пожар полностью уничтожил здание станции, что стало началом нового строительства, которое закончилось в 1892 году.
На месте старого терминала расположился огромный ботанический сад (Мадрид).
После реконструкции в 1980 года железнодорожное полотно было перемещено под землю, а на месте старого терминала решили сделать огромный культурный центр. В нем расположили экзотический тропический сад, который насчитывает более 500 видов растений и занимает площадь около 4000 кв метров.
В пруду поселили целую колонию черепах (Вокзал Аточа в Мадриде).
А в самом центре устроили оригинальный водоем, в котором живут черепахи. Этот необычный вокзал по праву считается самым живописным вокзалом мира.
7. Станция Канадзава (Япония)
Станция Канадзава – самое невероятное сооружение города (Япония).
Этот весьма необычный железнодорожный вокзал в небольшом провинциальном японском городишке Канадзава является главной достопримечательностью благодаря своему уникальному экстерьеру.
Купол станции сделан из стали и 3000 стекол (Канадзава, Япония).
В его дизайне гармонично сочетается традиционная японская деревянная архитектура и неимоверные футуристические элементы. Достаточно взглянуть только на деревянные 14-метровые ворота, которые напоминают национальный барабан цудзуми и на огромный купол, созданный из стали и огромного количества стекол.
Фантастический интерьер станции Канадзава (Япония).
И сразу прорисовывается гармоническое соединение двух кардинально разных культур, которое только подчеркивает неординарность архитектурной задумки.
8. Вокзал Сент-Панкрас в Лондоне (Великобритания)
Монументальное викторианское здание вокзала Saint Pancras (Англия).
Сент-Панкрас – это не просто вокзал, а настоящая жемчужина архитектуры, созданная в стиле викторианской эпохи в конце XIX века.
Памятник на железнодорожном вокзале «Место встречи» (Лондон).
Он считается самым романтическим местом всего Лондона, где встречаются все влюбленные пары города.
Суперсовременное превращение старинного вокзала Saint Pancras (Англия).
После кардинальной реконструкции, завершившейся в 2007 году, фасад здания остался неизменным, но зайдя внутрь вокзала, посетители просто теряют дар речи от такой неимоверной гармонии величественного викторианского стиля и суперсовременных конструкций и систем.
9. Железнодорожный вокзал Льеж-Гийемен (Бельгия)
Самый восхитительный вокзал современности (Льеж, Бельгия).
Этот ошеломительный вокзал - самое яркое подтверждение того, как оригинальное архитектурное творение может кардинально изменить облик всего города.
Фантастический интерьер самого современного вокзала Бельгии (Льеж-Гийемен).
Совсем недавно благодаря гению величайшего архитектора современности Сантъяго Калатраве в Льеже появился вокзал, который не просто выбивается из общей картины застроек города, а взрывает мозг своим фантастическим величием и неординарностью.
Конструкция из стекла и металла создает иллюзию невесомости. (Вокзал в Льеже, Бельгия).
Он как огромный скат нависает над землей, создавая иллюзию нереальности происходящего.
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