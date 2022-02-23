10 явных признаков того, что от приобретения авто с пробегом лучше отказаться

Вещи, которые выдадут плохой автомобиль.
Приобретение автомобиля с пробегом – это всегда повышенный риск. Ни один водитель не хочет взять кота в мешке. К сожалению, от подобного стечения обстоятельств не застрахован никто. Тем не менее, есть немало признаков, заметив которые, можно сразу выявить проблемную машину. В этом обзоре главные, о которых должен знать каждый водитель в обязательном порядке.
1. Неправильный дым
Дым должен быть правильного цвета.
Нездоровый цвет отработанных газов – первый признак проблемного авто. Если дым из выхлопной труб имеет белый, сизый или черный цвет, лучше вообще пройти мимо такой машины. Машины с таким дымом имеют проблемы с зажиганием, камерой сгорания, системой питания, поршневыми кольцами или маслосъемным колпачками.
2. Идеальная чистота под капотом
Идеальная чистота - повод засомневаться.
Если моторный отсек у вторичного авто чище, чем у тех, что сходят с конвейера на заводе, следует сразу задуматься над тем, не пытается ли хозяин автомобиля скрыть какие-то серьезные проблемы. Например, протечки.
3. Целый кузов
Сколы появляются так или иначе.
Лакокрасочное покрытие кузова авто, которое использовалось хотя бы год, просто не может быть идеально целым. Кузов без сколов, царапин и прочих мелких дефектов должен вызывать подозрение. Не исключено, что свежей покраской или лакировкой продавец пытается скрыть ржавчину или что-то похуже.
4. Целые фары
Осветительные приборы также стареют.
Еще один повод усомниться в честности продавца – увидеть у вторичной машины непомутневшие фары. Маркировку фар стоит проверять в любом случае, она поможет найти и сравнить год выпуска приборов освещения и год выпуска авто.
5. Перетянутый руль и чехлы на сиденьях
Перетянутые чехлы - это подозрительно.
Перетянутый руль и чехлы могут быть одной из попыток скрыть реальный возраст автомобиля, что неудивительно, ведь эти два элемента очень хорошо указывают на то, как долго авто эксплуатируется. Поэтому к подобным авто следует относиться с повышенным вниманием.
6. Любая проблема в «автомате»
От плохого автомата сразу отказываемся.
Проблемы с коробкой передач сразу после покупки совсем не нужны новому владельцу, особенно, если речь идет об «автомате». Если при переключении чувствуются задержки и пинки, то от такого авто лучше отказаться.
7. Проблемы в рулевом управлении
Обязательно внимательно проверяем рулевое управление.
Выявить проблемы в рулевом управлении не очень сложно, достаточно покрутить руль и порулить на высокой скорости. Наличие любых посторонних звуков свидетельствует о присутствии проблем. Ремонт руля будет «развлечением» не из дешевых.
8. Цвет масла
Очень важен цвет масла.
Обязательно нужно проверить состояние рабочей жидкости в бачке. Вне зависимости от своего типа масло в бачке не должно быть темным. Если у него выраженный металлический оттенок, то насос, скорее всего, доживает свой век.
9. Состояние шин
Смотрим как стираются шины.
Неравномерный износ шин – это лучший показатель того, что у автомобиля есть проблемы с углами установки колес, а значит и с подвеской. В худшем случае проблема может оказаться даже в нарушении геометрии кузова.
10. Документы
Не забываем проверить бумаги.
Наконец, стоит помнить о необходимости проверить документы! Даже самая маленькая проблема. Не исключено, что авто краденое.
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