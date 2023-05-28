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Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Третий по величине своей агломерации город в мире, мировая столица киноиндустрии, город знаменитостей и звезд. Список особенностей этого мегаполиса огромен. Посмотрим на него в цвете более полувека тому назад.

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

Лос-Анджелес в середине прошлого столетия

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