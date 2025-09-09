Почему советские радиоприемники ценятся в наши дни

Сегодня советские радиоприемники высоко ценятся знатоками качественных приборов/фото:rem-tv.net

1. Из истории отечественного радиовещания

В годы войны радиовещание приобрело популярность среди населения как источник новостей/фото:Яндекс.Новости

2. Период забвения

В лихие 90-е во многих семьях вместо радиоприемников советского производства включали новую техинку/фото:radiopagajiba.lv

3. Новый всплеск популярности

Чем больше ламп и лакированного дерева - тем ценнее раритетная модель радиоприемника/фото:syl.ru

Даже если сохранившийся у вас советский радиоприемник не относится к трофейным моделям, продать его можно будет за вполне приличную цену/фото:topvideo.life