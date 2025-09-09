С нами не соску...
Почему советские радиоприемники ценятся в наши дни


Сегодня советские радиоприемники высоко ценятся знатоками качественных приборов/фото:rem-tv.net

Радиовещание в Советском союзе было высоко востребованным среди населения средством получения информации. Телевидение прошло вошло в жизнь граждан лишь в последние два десятилетия эпохи СССР. Но даже развитие отечественного ТВ не повлияло на предпочтения любителей радиовещания.
В советских квартирах и домах продолжали включать радиоприемники. С распадом СССР люди начали скупать иностранные аналоги этих приборов. Но сегодня знатоки раритета дают высокую оценку советским радиоприемникам. Почему же?


1. Из истории отечественного радиовещания


В годы войны радиовещание приобрело популярность среди населения как источник новостей/фото:Яндекс.Новости

В жизнь населения СССР радио вошло после Октябрьской революции. Прибор, разработанный Поповым, стал потихоньку «вживаться» в народе. В годы Великой Отечественной войны радиоприемники стали популярным и востребованным источником информации. Следует отметить, что до того времени проводные и волновые радиоприборы были редкостью. Их могли себе позволить лишь жители крупных городов (да и то не все).

В те годы радиотрансляторы, похожие на большие колокола в виде квадратов, подвешивали к высоким строениям либо к уличным столбам в многолюдных местах (площадях и т.д.). Программу радиопередач население могло узнать лишь из печатных изданий – газет. Те граждане, которые желали услышать последние новости или репортаж футбольного матча, приходили на улицу с радиотрансляторами к указанному в программе передач времени.

Позже для населения стали доступными домашние радиоприемники.
С каждым годом все больше семей обзаводились этими приборами, чтобы узнавать о новостях не выходя из дома.

2. Период забвения


В лихие 90-е во многих семьях вместо радиоприемников советского производства включали новую техинку/фото:radiopagajiba.lv

А что же случилось потом? Сначала популярность радиоприемников начали вытеснять отечественные телевизоры. Затем граждане увидели целый ряд новой техники: радиол, магнитофонов, CD и др. А еще население (особенно молодежь) оценило удобство беспроводных наушников. Но это уже было не в СССР, а в России. В конце 90-х советские радиоприемники можно было увидеть около мусорных баков. С ними безжалостно расставались, считая устаревшими. Их называли уничижительными словами – «хлам», «барахло» и т.п.

3. Новый всплеск популярности


Чем больше ламп и лакированного дерева - тем ценнее раритетная модель радиоприемника/фото:syl.ru

К счастью, такое поверхностное мышление было не у всех. К тому же знающие толк в качественных приборах люди охотно скупали этот самый «хлам», от которого старались избавиться многие. Более того, такие знатоки высокого качества и сегодня не прочь купить советский радиоприемник. Наибольшую ценность представляют модели, произведенные в довоенные годы и в первые годы после ВОВ.

В почете сегодня советские радиоприемники, в которых побольше ламп и лакированного дерева. Исправное рабочее состояние прибора весьма радует ценителей качественной радиотехники. Настоящей находкой считаются модели советских времен, которые до нынешнего времени хранились самым бережным образом – в укромном уголку под плотной накидкой, в таком виде, как будто его только что выпустили с завода.
Даже если сохранившийся у вас советский радиоприемник не относится к трофейным моделям, продать его можно будет за вполне приличную цену/фото:topvideo.life

Но больше всего ценятся так называемые «трофейные» радиоприемники. Речь идет о приборах, произведенных в довоенные и первые послевоенные годы. Полностью исправный раритет тех лет можно продать очень выгодно – например, за полмиллиона рублей (и даже больше). Разумеется, речь идет о радиоприемнике, сохраненном в безупречном состоянии.

Но даже если хранившийся где-то на чердаке или на верхней полке шкафа радиоприемник не относится к «трофейным», все равно есть возможность продать его за довольно привлекательную цену – в среднем в диапазоне от 20 до 70 тысяч рублей.

