12 способов переделать старые джинсы в полезные мелочи для дома

1. Подушки

Самобытный декор для любой из комнат дома. /Фото: img0.etsystatic.com

2. Украшение для любой комнаты

Неожиданное изделие из остатков старой джинсовой одежды. /Фото: i.ytimg.com

3. Стильная упаковка

Джинсовая сумочка для вина выглядит очень мило и непосредственно. /Фото: i.pinimg.com

4. Джинсовые игрушки

Джинсовый кит — простая в создании, но очень интереснаяtyisho.com игрушка или предмет декора. /Фото:

5. Сумочка

Немного потраченного времени стоят такого полезного приобретения. /Фото: brand-mag.com

6. Необычное дополнение для приборов

Джинсовая ткань пригодится везде, даже на кухне. /Фото: 4.404content.com

7. Джинсовые органайзеры

Джинсовые «ведерки», которые можно наполнить всякой полезной всячиной. /Фото: image.winudf.com

8. Детские слюнявчики

Если нет времени постирать немедленно, можно просто вывернуть наизнанку. /Фото: 2.bp.blogspot.com

9. Сумки для обеда

На работе все обязательно поинтересуются, где вы взяли такой необычный аксессуар. /Фото: dorar.at

10. Необычные закладки

Понадобится немного фантазии и свободного времени, чтобы сделать чтение еще приятнее. /Фото: 1.bp.blogspot.com

11. Органайзер

Старые джинсы могут послужить полезному делу. /Фото: image.winudf.com