В каких случаях не будет штрафа при остановке в неположенном месте

Время от времени всем водителям приходится останавливаться в неположенном месте. Несложно догадаться, что в подобной ситуации автомобилиста ждет штраф, причем нешуточный. Особенно часто такое случается в центре города. Впрочем, бывают случаи, когда административного правонарушения можно все-таки избежать.

В каких случаях не будет штрафа при остановке в неположенном месте Правила дорожного движения очень жестко и однозначно регулируют вопросы остановки в неположенном месте. Нарушая правила в данной области, автомобилист совершает административное правонарушение. За подобный проступок водителя ждет штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Наверняка многим интересно, можно ли вообще останавливаться в неположенном месте так, чтобы не получить штраф? Сделать такое можно, но только в нескольких случаях. В каких случаях не будет штрафа при остановке в неположенном месте Все случаи законной остановки в неположенном месте предусмотрены правилами дорожного движения. В первую очередь это касается случаев, когда машина сломалась и не может продолжать движение по объективным техническим причинам. Также остановка разрешена, если автомобиль перевозит какой-либо багаж, представляющий опасность. В каких случаях не будет штрафа при остановке в неположенном месте Само собой, остановиться и не получить штраф можно в ситуации, когда водителю или кому-то из пассажиров стало плохо и требуется срочная медицинская помощь. Наконец, остановиться в неположенном месте можно по причине того, что дальнейшее движения преграждает препятствие. Очень важно понимать, что во всех перечисленных ситуациях, автомобилист выполняет не парковку, а экстренную остановку. Это означает, что при первой же возможности следует постараться убрать автомобиль в место разрешенной остановки.
При появлении поломки, если машину невозможно завести быстро, необходимо вызывать на помощь эвакуатор. В каких случаях не будет штрафа при остановке в неположенном месте Отдельно следует ситуация, когда машина была вынуждена остановиться прямо посреди железнодорожного переезда. В такой ситуации следует сразу же высадить всех пассажиров и попытаться убрать автомобиль. Пассажиры при этом должны пойти вдоль железнодорожного пути и стараться подавать яркие визуальные сигналы, предупреждая идущие составы об опасности.

правила "правила дорожного движения"
